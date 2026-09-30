Bảo hành 5 năm, cứu hộ 24/7: Những quyền lợi đi cùng VF 2 giá hơn 182 triệu đồng

VF 2

Yên tâm với những tình huống ngoài kế hoạch

Mua ô tô lần đầu, nhiều khách hàng không chỉ quan tâm giá xe mà còn muốn biết quá trình sử dụng sau đó có thuận tiện hay không. Các câu hỏi thường gặp gồm xe được bảo hành bao lâu, khi nào cần bảo dưỡng và có thể tìm hỗ trợ ở đâu khi cần.

Với VF 2, những nội dung này được xác định rõ bằng thời hạn bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km, chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km và dịch vụ cứu hộ hoạt động 24/7. Đây là nền tảng giúp người dùng dễ theo dõi, chăm sóc phương tiện và chủ động hơn trong quá trình sở hữu chiếc ô tô đầu tiên.

Thời gian bảo hành lên tới 5 năm/130.000 km với một mẫu minicar khiến nhiều khách hàng bất ngờ. Ngoài ra, người dùng cũng yên tâm bởi trong trường hợp xe gặp sự cố, dịch vụ cứu hộ 24/7 của VinFast luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nếu vấn đề không thể khắc phục tại chỗ, phương tiện sẽ được đưa tới nhà phân phối hoặc xưởng dịch vụ phù hợp theo điều kiện chính sách.

Với người mua ô tô lần đầu, giá trị của dịch vụ cứu hộ còn nằm ở việc có một đầu mối để liên hệ. Thay vì tự tìm đơn vị hỗ trợ và xác định nơi sửa chữa, chủ xe có thể cung cấp vị trí, mô tả tình trạng phương tiện và nhận hướng dẫn xử lý.

Hệ thống gần 450 xưởng dịch vụ trên toàn quốc tiếp tục hỗ trợ quá trình chăm sóc xe. Độ phủ rộng giúp khách hàng có thêm lựa chọn địa điểm khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa, kể cả trong trường hợp thay đổi nơi sinh sống hay cần hỗ trợ trong chuyến đi xa.

Bảo dưỡng dài, tiết kiệm cả chi phí lẫn thời gian

Bên cạnh thời gian bảo hành dài hạn VF 2 có chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km - gấp 3 lần các mẫu xe xăng trên thị trường. Mốc bảo dưỡng dài giúp chủ xe tiết kiệm thời gian đưa xe vào xưởng.

Danh mục chăm sóc ô tô điện cũng có khác biệt so với xe sử dụng động cơ đốt trong. VF 2 không cần thay dầu động cơ, lọc dầu, bugi hay dây đai cam, qua đó tiết kiệm thêm nhiều chi phí so với xe xăng.

Chủ xe có thể đặt lịch trước để chọn địa điểm và khung giờ phù hợp. Việc sắp xếp từ sớm giúp hạn chế thời gian chờ, đồng thời giảm ảnh hưởng tới lịch làm việc hoặc hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh hậu mãi, chủ sở hữu VF 2 được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Quyền lợi mang tới đặc quyền sử dụng xe với chi phí 0 đồng với nhiều gia đình.

VF 2 có giá niêm yết 188 triệu đồng, bao gồm pin. Theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, khách hàng đáp ứng điều kiện chuyển đổi được ưu đãi 3%, đưa giá xe xuống còn hơn 182 triệu đồng. Người mua còn có thể tiếp cận chương trình “Mua xe 0 đồng”, cho phép vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng.

Giá mua dễ tiếp cận, chi phí sử dụng “không phải nghĩ” và hệ thống hậu mãi chăm sóc người dùng “tới nơi tới chốn” giúp VF 2 giải quyết đồng thời những băn khoăn phổ biến của người lần đầu sở hữu ô tô. Mẫu minicar của VinFast bởi thế được đánh giá sẽ sớm là “bom tấn” doanh số trong thời gian tới.