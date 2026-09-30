Kia Carens Clavis 1.5G ra mắt Việt Nam: Diện mạo SUV và gói an toàn ADAS giá từ 639 triệu

Thaco Auto vừa chính thức giới thiệu mẫu MPV 7 chỗ Kia Carens Clavis tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này được phân phối song song cùng các phiên bản Carens hiện hành, mang đến cho người tiêu dùng thêm lựa chọn thực dụng nhưng đậm chất SUV, đi cùng hàm lượng công nghệ an toàn được nâng cấp đáng kể trong tầm giá từ 639 đến 679 triệu đồng.

Thiết kế Star-map sắc nét mang hơi hướng SUV

Kia Carens Clavis được xây dựng trên ngôn ngữ thiết kế Star-map mới nhất, giúp ngoại hình chiếc MPV gia đình trở nên cứng cáp và tiệm cận với phong cách của các dòng SUV thế hệ mới của thương hiệu Hàn Quốc. Điểm nhấn thị giác mạnh nhất ở phần đầu xe là cụm đèn pha Ice Cube LED với ba mô-đun LED xếp theo cấu trúc hình tam giác độc đáo, kết hợp hài hòa cùng dải đèn chiếu sáng ban ngày Star-map thanh mảnh.

Bên cạnh phần mặt trước được tinh chỉnh, cản trước và cản sau của xe cũng nhận được tạo hình mới khỏe khoắn hơn. Xe lăn bánh trên bộ mâm hợp kim kích thước 17 inch có họa tiết phay xước hiện đại. Về thông số kích thước, Carens Clavis duy trì chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.550 x 1.800 x 1.700 mm, trục cơ sở đạt 2.780 mm và khoảng sáng gầm xe 180 mm, tạo sự linh hoạt khi xoay trở trong đô thị lẫn di chuyển trên đường gồ ghề.

Khoang lái phương ngang tiện nghi và tối ưu không gian

Không gian nội thất của Carens Clavis áp dụng triết lý bố trí theo phương ngang liền mạch, mở rộng tầm nhìn cho người lái và tạo cảm giác thoáng đãng. Chi tiết công nghệ nổi bật nhất trên táp-lô là cụm màn hình hiển thị kỹ thuật số kết hợp với màn hình thông tin giải trí cảm ứng 12,3 inch liền khối, có khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây tiện lợi.

Toàn bộ ghế ngồi trên xe được bọc da màu đen thanh lịch. Hàng ghế thứ hai hỗ trợ gập tỷ lệ 6:4 linh hoạt, trong khi hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng 5:5 để gia tăng thể tích chứa đồ từ 216 lít lên tới tối đa 1.973 lít khi cần chở nhiều hành lý.

Hệ thống làm mát sử dụng điều hòa tự động, đi kèm các cửa gió bố trí trực tiếp trên trần phục vụ riêng cho hai hàng ghế sau. Riêng phiên bản 1.5G Luxury được bổ sung thêm nhiều trang bị cao cấp gồm cửa sổ trời, giá nóc (baga mui), gạt mưa tự động, sạc điện thoại không dây và hệ thống đèn pha thích ứng tự động HBA.

Khả năng vận hành mượt mà với động cơ Smartstream 1.5L

Dưới nắp ca-pô, Kia Carens Clavis tiếp tục sử dụng khối động cơ xăng Smartstream dung tích 1.5L hút khí tự nhiên. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, truyền lực tới các bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT.

Để đáp ứng linh hoạt các điều kiện vận hành khác nhau, xe được tích hợp ba chế độ lái bao gồm Eco (tiết kiệm), Normal (thông thường) và Sport (thể thao). Hệ thống khung gầm sử dụng hệ thống treo trước kiểu MacPherson và treo sau dạng thanh xoắn, hướng tới sự êm ái cho hành khách trong các hành trình dài.

Gói an toàn chủ động ADAS và danh sách bảo vệ toàn diện

Bước tiến lớn nhất trên phiên bản Carens Clavis 1.5G Luxury nằm ở gói hỗ trợ người lái nâng cao ADAS. Hệ thống này bao gồm nhiều tính năng tiên tiến hỗ trợ tối đa cho việc kiểm soát phương tiện:

Điều khiển hành trình thông minh (SCC)

Hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA)

Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) và hỗ trợ theo làn đường (LFA)

Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù (BCA)

Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi (RCCA)

Hỗ trợ mở cửa an toàn (SEA)

Cảnh báo người lái mất tập trung (DAW)

Bên cạnh gói công nghệ chủ động, mẫu xe vẫn trang bị đầy đủ các tiêu chuẩn bảo vệ bị động và cơ bản như 6 túi khí, phanh tay điện tử tích hợp tính năng Auto Hold, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến hỗ trợ đỗ xe cả trước và sau, camera lùi cùng cảm biến áp suất lốp.

Giá bán niêm yết và vị thế cạnh tranh

Tại Việt Nam, Kia Carens Clavis được phân phối với hai phiên bản Deluxe và Luxury. Mức định giá khởi điểm từ 639 triệu đồng đưa mẫu xe này vào phân khúc cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ quen thuộc như Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross.

Sự xuất hiện của Carens Clavis không chỉ đa dạng hóa danh mục sản phẩm của Kia mà còn bổ sung một lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng gia đình đề cao thiết kế cá tính cùng hệ thống an toàn hỗ trợ lái hiện đại.