Sắp đấu giá thêm hơn 748.000 biển số xe

Ngày 30/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cục trưởng của đơn vị này đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch phiên đấu giá biển số xe thứ 11.

Phiên 11 dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 11/2026, sau khi hoàn thành thời gian niêm yết danh sách biển số theo quy định (30 ngày).

Ảnh minh hoạ.

Phiên 11 sẽ xuất hiện nhiều biển số đẹp được đưa ra đấu giá, gồm 325.335 biển số xe ôtô và 422.880 biển số mô tô, xe gắn máy. Hiện, Công ty đấu giá VPA đã niêm yết hơn 748.000 biển số để tổ chức đấu giá trực tuyến theo quy định.

Trong số này, Tp.HCM là địa phương dẫn đầu về dải số niêm yết với số lượng 99.000 biển. Tiếp đó là Hà Nội với 88.115 biển, Hải Phòng 33.940 biển, Đồng Nai 32.680 biển...

Danh sách hàng loạt biển số đẹp dành cho khách hàng lựa chọn, trả giá cũng xuất hiện trong Phiên 11 sắp tới như: 15AC-888.88 và 15AC-999.99 (Hải Phòng); 27AA-888.88 (Điện Biên); Hà Nội có dải số đẹp với 29AK-222.22, 29AK-234.56, 29AK-333.33, 29AK-345.67, 29AK-444.44, 29AK-456.78, 29AK-555.55, 29AK-567.89, 29AK-666.66, 29AK-777.77. Tp.HCM có dải số: 50AH-666.66; 50AH-777.77; 50AH-888.88; 50AH-999.99.

Theo cơ quan chức năng, tính từ thời điểm hoạt động đấu giá biển số xe trực tuyến bắt đầu được triển khai vào tháng 9/2023 đến nay, có trên 250.000 biển số xe đã được người dân đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá thành công.

Tổng số tiền những người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính là 11.357 tỷ đồng. Gần đây nhất, tại Phiên đấu giá lần thứ 10, lực lượng chức năng đã tổ chức đấu giá thành công 92.980 lượt biển số, thu được tổng cộng gần 3.000 tỷ đồng.

Theo quy định, mức giá khởi điểm của một biển số ôtô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng; còn giá khởi điểm biển số mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng.