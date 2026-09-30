Chery chuẩn bị ra mắt iCar V27 bản tầm xa, chạy điện 300 km

iCar V27 Long-Range Edition tăng gần 50% dung lượng pin. (Ảnh: iCar)

Chery chuẩn bị ra mắt iCar V27 Long-Range Edition tại thị trường Trung Quốc vào ngày 30/9. Phiên bản này được trang bị bộ pin LFP dung lượng 51,2 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện 300 km theo chu trình CLTC, tương đương khoảng 215 km theo chuẩn WLTP.

So với các phiên bản hiện hành sử dụng pin 34,3 kWh, dung lượng pin trên bản Long-Range Edition tăng 49,3%. Phạm vi hoạt động thuần điện cũng tăng thêm 90-100 km, từ mức 210 km CLTC đối với bản dẫn động cầu sau và 200 km đối với bản dẫn động bốn bánh.

Chery cho biết hệ thống pin mới hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30-80% trong 17 phút. Công suất đầu ra của tính năng sạc ngược V2L cũng tăng từ 3,3 kW lên 6 kW.

Về vận hành, iCar V27 Long-Range Edition tiếp tục sử dụng cấu hình EREV với hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh, tổng công suất 449 mã lực. Động cơ xăng tăng áp 1,5 lít đóng vai trò máy phát điện. Chery công bố hiệu suất nhiệt phanh tối đa của động cơ đạt 45,79%, trong khi tỷ lệ chuyển đổi nhiên liệu thành điện năng đạt 3,71 kWh mỗi lít.

Kích thước xe không thay đổi, với chiều dài 4.909 mm, hoặc 5.055 mm khi tính cả lốp dự phòng phía sau; chiều rộng 1.976 mm, chiều cao 1.894 mm và chiều dài cơ sở 2.910 mm. Xe có góc tới 24 độ, góc thoát 23 độ và khả năng lội nước sâu 600 mm.

Trong khi đó, nội thất tiếp tục sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295P với sức mạnh tính toán AI 30 TOPS và trợ lý giọng nói tích hợp mô hình AI DeepSeek. Bản Falcon 700 duy trì cảm biến LiDAR và chip Horizon Robotics Journey 6P có năng lực 560 TOPS.

Việc bổ sung phiên bản tầm xa diễn ra khi doanh số iCar V27 tại Trung Quốc giảm từ 4.184 xe trong tháng 4 xuống 1.609 xe vào tháng 8. Thị phần của mẫu xe trong tổng lượng giao hàng thương hiệu iCar cũng giảm từ 63,8% xuống 39,3% trong cùng giai đoạn.