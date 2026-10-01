SUV hạng sang cỡ lớn mạnh 540 mã lực, trang bị tối tân, giá hơn 1,5 tỷ đồng

Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng mang ý nghĩa đặc biệt khi trở thành mẫu xe mới đầu tiên được giới thiệu dưới sự dẫn dắt hoàn toàn của Seres trong hệ sinh thái thương hiệu Aito. Mẫu SUV này được nâng cấp trên nhiều phương diện, từ thiết kế ngoại thất, nội thất đến hệ truyền động, đồng thời được trang bị tiêu chuẩn kiến trúc hướng tới khả năng lái tự động cấp độ L3, hệ thống lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5 và kiến trúc nhận thức 3D đa hướng thế hệ mới.

Aito M8 2027.

Aito M8 2027 duy trì tổng thể thiết kế quen thuộc nhưng được bổ sung một số chi tiết nhằm tạo diện mạo hiện đại và thể thao hơn. Xe có thêm hai tùy chọn màu ngoại thất mới gồm xanh da trời và xanh lục lam. Phần đầu xe nổi bật với dải crôm kết hợp đèn LED ban ngày đặt bên dưới.

Các khe thông gió trên cản trước cũng được thiết kế lại, chuyển từ kiểu viền crôm nằm ngang sang họa tiết tổ ong màu đen, qua đó tăng vẻ mạnh mẽ cho phần đầu xe. Đáng chú ý, khoang hành lý phía trước của phiên bản thuần điện dẫn động cầu sau được mở rộng lên 210 lít, tăng đáng kể so với mức 149 lít trước đây. Trong khi đó, khoang chứa đồ phía sau của phiên bản 6 chỗ tăng từ 39 lên 63 lít.

Nhìn từ bên hông, Aito M8 mới sử dụng tay nắm cửa được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn mới tại Trung Quốc. Xe có kích thước tổng thể 5.190x1.999x1.795 mm, chiều dài cơ sở 3.105 mm. Mẫu SUV này được bổ sung một tùy chọn mâm 20 inch mới và hai thiết kế mâm 21 inch mới. Phía sau xe, cụm đèn hậu được thiết kế lại với nguồn sáng bên trong được tối ưu hóa, tạo hiệu ứng chiếu sáng tinh tế hơn khi hoạt động.

Bước vào cabin, Aito M8 2027 có thêm 2 tùy chọn màu nội thất mới là nâu cát và trắng trăng. Hàng ghế trước được trang bị màn hình liền mạch lấy cảm hứng từ thiết kế trên Wenjie M9, với phần viền đen được làm mỏng hơn nhằm tăng cảm giác cao cấp và mở rộng không gian hiển thị.

Hệ thống đèn nội thất cũng được nâng cấp với dải đèn dài tới 17 mét, sử dụng ánh sáng dịu để tạo không gian sang trọng. Các chi tiết nhỏ trong cabin cũng được cải thiện, chẳng hạn hộp đựng vé mới ở phía người lái, móc kéo ở phía hành khách và hộp tựa tay có kích thước lớn hơn, được bố trí gọn gàng hơn. Tủ lạnh trên xe có thể làm lạnh xuống mức thấp nhất -18 độ C.

Aito M8 2027 tiếp tục cung cấp hai cấu hình 5 chỗ và 6 chỗ. Hệ thống ghế sử dụng họa tiết hình thoi cổ điển với đường chỉ khâu được tinh chỉnh, trong khi ghế không trọng lực có thể được bố trí cho người lái, hành khách phía trước và ghế phía sau bên phải.

Riêng phiên bản 6 chỗ được bổ sung khả năng điều chỉnh ngang cho hàng ghế thứ hai, giúp hành khách linh hoạt hơn trong việc thay đổi không gian sử dụng. Các trang bị giải trí đáng chú ý gồm màn hình 4K kích thước 21 inch gắn trên trần và hệ thống âm thanh 25 loa, hướng tới trải nghiệm cao cấp cho toàn bộ hành khách.

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên Aito M8 2027 nằm ở hệ thống hỗ trợ lái thông minh. Mẫu xe được trang bị 4 cảm biến LiDAR, trong đó có một cảm biến LiDAR 896 dòng, kết hợp tổng cộng 38 cảm biến nhằm tăng khả năng nhận diện môi trường xung quanh.

Tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn kiến trúc hướng tới khả năng lái tự động cấp độ L3, cùng hệ thống lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5 và kiến trúc công nghệ Wewa 2.0 mới. Cấu hình cảm biến và nền tảng xử lý mới giúp Aito M8 có thêm nền tảng cho các tính năng hỗ trợ lái và điều hướng thông minh trong nhiều điều kiện vận hành.

M8 2027 tiếp tục cung cấp cả phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động EREV và phiên bản thuần điện. Đối với bản EREV, xe được nâng cấp lên nền tảng điện áp cao 800V, sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít đòng vai trò làm máy phát điện kết hợp hai mô-tơ điện với tổng công suất 540 mã lực. Pin dung lượng 75,4 kWh và 56 kWh. Phiên bản có phạm vi hoạt động lớn nhất có thể chạy thuần điện 432 km theo tiêu chuẩn CLTC, trong khi tổng phạm vi hoạt động kết hợp đạt tới 1.435 km.

Trong khi đó, phiên bản Aito M8 thuần điện sử dụng 2 mô-tơ điện với tổng công suất 526 mã lực. Xe có hai lựa chọn pin với dung lượng 120 kWh và 97,6 kWh. Tùy cấu hình, phạm vi hoạt động thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC lần lượt đạt 830 km, 800 km, 708 km và 675 km.

Khung gầm của Aito M8 2027 cũng được nâng cấp với hệ thống treo trước tay đòn kép và treo sau 5 liên kết được cải tiến. Xe sử dụng hệ thống treo khí nén kín hai khoang kết hợp giảm xóc điều chỉnh liên tục hai van nhằm cân bằng giữa độ êm ái và khả năng kiểm soát thân xe. Đáng chú ý, mẫu SUV mới được bổ sung hệ thống đánh lái bánh sau với góc xoay tới ±8 độ, hỗ trợ cải thiện khả năng cơ động ở tốc độ thấp và độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.