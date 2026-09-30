Kia Carens Clavis ra mắt tại Việt Nam với 2 phiên bản Deluxe và Luxury, giá từ 639 triệu

Thaco Auto vừa chính thức giới thiệu mẫu MPV 7 chỗ Kia Carens Clavis tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản gồm 1.5G Deluxe và 1.5G Luxury, đi kèm mức giá lần lượt 639 triệu và 679 triệu đồng. Mẫu xe này được phân phối song song cùng Kia Carens hiện hành, trực tiếp cạnh tranh ở phân khúc xe đa dụng cỡ nhỏ với các đối thủ như Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross.

Thiết kế Star-map mang phong cách SUV việt dã

Kia Carens Clavis được định hình bằng ngôn ngữ thiết kế Star-map đặc trưng, tạo nên diện mạo ngoại thất cứng cáp và tiệm cận với dải sản phẩm SUV thế hệ mới của thương hiệu Hàn Quốc. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn chiếu sáng Ice Cube LED gồm ba mô-đun LED xếp theo cấu trúc tam giác, kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày lấy cảm hứng từ các chòm sao.

Khu vực cản trước và cản sau được tái thiết kế vuông vức hơn, đi cùng bộ mâm hợp kim kích thước 17 inch đa chấu thể thao. Carens Clavis sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.550 x 1.800 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.780 mm và khoảng sáng gầm xe 180 mm, mang lại sự linh hoạt khi di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường.

Không gian nội thất thực dụng và ngập tràn tiện nghi

Bước vào khoang lái, táp-lô của Carens Clavis được phát triển theo phương ngang nhằm tối ưu hóa tầm quan sát và tạo cảm giác thoáng đãng cho hành khách. Điểm nhấn công nghệ tập trung ở cụm màn hình kỹ thuật số nối liền màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây tiện lợi.

Toàn bộ ghế ngồi bọc da màu đen, trong đó hàng ghế thứ hai có khả năng gập linh hoạt tỷ lệ 6:4 và hàng ghế thứ ba gập 5:5 phẳng sàn. Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 216 lít và có thể mở rộng tối đa lên 1.973 lít khi gập phẳng các hàng ghế sau. Tiện ích cabin còn có hệ thống điều hòa tự động với cửa gió làm mát trên trần cho cả ba hàng ghế. Riêng bản 1.5G Luxury có thêm cửa sổ trời, baga mui, gạt mưa tự động, sạc điện thoại không dây và đèn pha thích ứng HBA.

Khả năng vận hành tối ưu của động cơ Smartstream 1.5L

Kia Carens Clavis sử dụng động cơ xăng Smartstream dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền tới hệ dẫn động cầu trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT, giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị.

Khung gầm của xe kết hợp hệ thống treo trước kiểu MacPherson và treo sau dạng thanh xoắn, đảm bảo độ ổn định khi chở đủ tải. Người lái cũng có thể tùy chọn 3 chế độ vận hành gồm Eco, Normal và Sport tùy theo nhu cầu di chuyển thực tế.

Nâng cấp an toàn chủ động với gói ADAS tiên tiến

Trang bị an toàn là điểm nâng cấp vượt trội trên phiên bản 1.5G Luxury nhờ sự xuất hiện của gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Hệ thống này bao gồm điều khiển hành trình thông minh SCC, hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA, hỗ trợ theo làn LFA, hỗ trợ giữ làn LKA, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA, hỗ trợ mở cửa an toàn SEA cùng cảnh báo người lái mất tập trung DAW.

Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì danh sách an toàn tiêu chuẩn toàn diện với 6 túi khí, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, camera lùi và hệ thống cảnh báo áp suất lốp.

Bảng thông số và giá bán niêm yết Kia Carens Clavis

Với sự bổ sung của Kia Carens Clavis, danh mục sản phẩm MPV của thương hiệu mở rộng thêm lựa chọn thực dụng và giàu công nghệ cho nhóm khách hàng gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ chất lượng cao.