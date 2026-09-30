Lexus biến hai mẫu SUV điện hóa trở thành tác phẩm nghệ thuật độc bản

Hai tác phẩm nằm trong dự án mang tên Motomorphosis do Lexus và nhóm nghệ thuật MSCHF tại Brooklyn (Mỹ) hợp tác phát triển. Circle Car và Twisted Car được trưng bày tại một triển lãm diễn ra ở New York, trong khuôn khổ sự kiện Armory Week, từ cuối tháng 9/2026.

Cả hai tác phẩm đều được chế tạo từ cấu trúc khung thép kết hợp hàng nghìn chi tiết lắp ghép tỉ mỉ, thậm chí giữ lại một số linh kiện nguyên bản từ các mẫu xe RZ 450e và RX 450h+.

Tác phẩm Circle Car được phát triển từ dòng xe Lexus RZ 450e. Ảnh: Lexus

Tuy nhiên, những chiếc xe này không tích hợp hệ truyền động và không có khả năng vận hành trên đường, hoàn toàn khác so với các loại hình xe ý tưởng (concept) vốn ra đời để làm nguyên mẫu cho các dòng xe trong tương lai.

Circle Car được tạo nên từ mẫu crossover thuần điện Lexus RZ 450e. MSCHF đã thay đổi hoàn toàn kết cấu của chiếc xe bằng cách nối phần đầu với phần đuôi, từ đó biến thân xe RZ thành một vòng khép kín.

Thân xe bị vặn xoắn mạnh xoay quanh một trục trung tâm vô hình, tạo cảm giác như phương tiện đang chịu tác động của hai lực biến dạng đối nghịch và tốc độ. Khoang cabin và các kết cấu vận hành RZ 450e cũng được loại bỏ gần hết, các bánh xe cũng không thể hoạt động như trên xe thông thường.

Nhóm thiết kế đã biến thân xe RZ thành một vòng khép kín để tạo thành Circle Car. Ảnh: Lexus

Trong khi đó, Twisted Car được phát triển từ mẫu xe được phát triển từ mẫu SUV hybrid Lexus RX 450h+ là tác phẩm mô phỏng trạng thái vặn xoắn của một vật thể.

Thay vì nối hai đầu xe như Circle Car, nhóm nghệ thuật MSCHF lại xoắn toàn bộ thân RX quanh trục dọc ở giữa. Gần như toàn bộ các chi tiết từ đầu xe, thân đến đuôi xe đều bị vặn kiểu xoắn ốc khiến các mảng khối vốn nằm trên một mặt phẳng bị lệch khỏi vị trí ban đầu. Ý tưởng của Twisted Car được MSCHF mô phỏng hình ảnh một vật thể đang chuyển động bị kéo giãn hoặc biến dạng trong một khung hình.

Ý tưởng của Twisted Car được MSCHF mô phỏng hình ảnh một vật thể đang chuyển động bị kéo giãn hoặc biến dạng trong một khung hình. Ảnh: Lexus

Theo trang Motor1, Lexus là bên đặt hàng dự án Motomorphosis. Hai mẫu xe RZ 450e và RX 450h+ được sử dụng làm nguyên mẫu cho dự án cũng đồng thời là đại diện cho hai xu hướng điện hóa khác nhau của thương hiệu hạng sang đến từ Nhật Bản.

Circle Car và Twisted Car cũng không được phát triển nhằm giới thiệu công nghệ hay ngôn ngữ thiết kế mới trong tương lai của Lexus mà đơn thuần chỉ là những tác phẩm nghệ thuật dựa trên kiểu dáng của hai dòng xe hơi nổi tiếng.