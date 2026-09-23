Đèn lồng "kể chuyện" Sa Pa

Năm nay, “Đêm hội Trăng rằm” phường Sa Pa dự kiến quy tụ 18 mô hình đèn của các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, trường học, doanh nghiệp, khách sạn và các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Mỗi đơn vị lựa chọn một hình tượng riêng, cùng lên ý tưởng, dựng khung, tạo hình, lắp ánh sáng và hoàn thiện từng chi tiết.

Mô hình đèn Trung thu của tổ dân phố Thác Bạc mang tên “Hào quang Rồng Việt - Rực rỡ đêm thu”, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng và trống đồng - những biểu trưng gắn với văn hóa, lịch sử dân tộc. Trong đó, trống đồng gợi nhắc nền văn minh Lạc Việt cổ đại, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Mô hình “Hào quang Rồng Việt - Rực rỡ đêm thu” có tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng, được huy động từ sự đóng góp của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tổ dân phố.

﻿Cùng với đó, mô hình “Hội tụ sắc màu - Vững bước tương lai” của Trường TH & THCS Phan Si Păng gây ấn tượng với hình tượng ngôi sao năm cánh, kết hợp sắc màu thổ cẩm, tiếng khèn, trang phục truyền thống của người Mông địa phương và hình ảnh núi rừng Sa Pa. Mô hình thể hiện niềm tự hào, khát vọng gìn giữ bản sắc văn hóa. Đặc biệt, hình tượng cây tre là điểm kết nối giữa quá khứ và hiện tại.Từ cây tre trong truyền thuyết Thánh Gióng đến hình tượng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” hôm nay - gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển.

Từ nhiều ngày nay, thầy giáo Đặng Thái Dương cùng các thầy, cô Trường TH & THCS Phan Si Păng tranh thủ thời gian sau giờ làm việc để hoàn thiện mô hình đèn. Thầy Dương chia sẻ: “Điều đáng quý nhất là các thầy, cô rất nhiệt tình. Người góp tiền, người góp công, người góp ý tưởng, tất cả đều mong muốn làm được một mô hình đẹp để học sinh có một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa”.

Từng chi tiết của mô hình được người dân cẩn thận trang trí, lắp đèn điện chiếu sáng. Từ những khung sắt thô sơ, các mô hình dần trở nên sinh động, hoành tráng và mang dấu ấn riêng của từng đơn vị.

Mô hình đèn “Trung thu gắn kết - yêu thương” của Trường Mầm non Sa Pa được làm chủ yếu bằng thép, decal và sơn phun, đang được các cô giáo khẩn trương hoàn thiện, hiện đạt khoảng 90%.

Với các mô hình đèn Trung thu cỡ lớn, công đoạn dán, bọc tạo hình là khó nhất, đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ khi từng chi tiết phải được dán keo hoặc khâu thủ công bằng chỉ.

Những ngày cùng làm đèn cũng trở thành dịp để mọi người trò chuyện, chia sẻ công việc và động viên nhau. Từ những điều tưởng như rất nhỏ ấy, tinh thần đoàn kết cộng đồng được vun đắp. Vì thế, mỗi mô hình đèn Trung thu là kết quả từ sự chung tay, góp sức của cả tổ dân phố.

“Đêm hội Trăng rằm” phường Sa Pa năm 2026 sẽ diễn ra tối 25/9 (tức 15/8 âm lịch), với điểm nhấn là những mô hình đèn lồng khổng lồ mang đậm dấu ấn văn hóa và con người Sa Pa.