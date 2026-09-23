Nhiều hoạt động ấn tượng tại Lễ hội Nghinh Ông ở TP Hồ Chí Minh

Ngày 23/9, tại tuyến đường Lê Thương, UBND xã Cần Giờ tổ chức khai mạc Tuyến đường nghệ thuật, trưng bày hình ảnh, hiện vật giới thiệu quá trình hình thành và phát triển văn hóa – lịch sử Cần Giờ, phục vụ Lễ hội Nghinh Ông – TP Hồ Chí Minh năm 2026 tại xã Cần Giờ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuyến đường nghệ thuật.

Với chủ đề “Cần Giờ – Bản sắc biển – Hướng tới tương lai”, Tuyến đường nghệ thuật được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27/9/2026 tại tuyến đường Lê Thương và Công viên Cần Thạnh. Không gian triển lãm mang chủ đề “Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ – Giữ hồn di sản, vươn tầm tương lai”, giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu và hiện vật tiêu biểu về văn hóa, lịch sử, con người, thiên nhiên Cần Giờ.

Nội dung triển lãm gồm bốn phần, tập trung giới thiệu lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đời sống lao động, văn hóa biển và quá trình phát triển của địa phương; công tác khôi phục, bảo vệ Rừng ngập mặn Cần Giờ; các loại hình đánh bắt, công cụ lao động truyền thống của cư dân vùng sông, biển. Bên cạnh đó, mô hình “Check-in Nghinh Ông – Chạm hồn biển Cần Giờ” tạo điểm nhấn để người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, lưu giữ những hình ảnh đẹp tại lễ hội.

Các đại biểu tham quan triển lãm về quá trình hình thành và phát triển văn hóa – lịch sử Cần Giờ tại Lễ hội Nghinh Ông.

Theo Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông - TP Hồ Chí Minh, ở cấp thành phố, hoạt động lễ hội gồm: Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ; Lễ viếng Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ; Lễ Thượng đại kỳ lễ hội; chương trình khai mạc lễ hội; Lễ Cúng Tiền hiền, Hậu hiền, Bạn cũ - Lái xưa; chương trình nghệ thuật Nghinh Ông Cần Giờ - Đêm hội Trăng rằm; Đoàn thuyền hoa đăng diễu hành trên biển; Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thủy Tướng; chương trình nghệ thuật bế mạc lễ hội.

Từ ngày 23 - 27/9, tại Công viên Cần Thạnh, tuyến đường Lê Thương, xã Cần Giờ, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND xã Cần Giờ, UBND phường Vũng Tàu thực hiện tuyến đường nghệ thuật, triển lãm hình ảnh, hiện vật về quá trình hình thành và phát triển Lễ hội Nghinh Ông - TP Hồ Chí Minh.

Khu vực trưng bày hình ảnh giới thiệu quá trình hình thành và phát triển văn hóa – lịch sử Cần Giờ.

Ngoài ra, còn có lễ hội ẩm thực món ngon từ biển, quà lưu niệm; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; các hoạt động thể dục thể thao; tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại kích cầu hàng tiêu dùng mua sắm năm 2026 và trưng bày giới thiệu, mua bán sản phẩm tiêu dùng và nông sản TP Hồ Chí Minh và các tỉnh từ ngày 23-27/9/2026 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Cần Giờ.

Ở cấp địa phương, từ ngày 26 - 27/9, UBND phường Vũng Tàu tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu tại khu vực Bãi Trước (Công viên Quang Trung, Cầu Đá), Miếu Hòn Bà, Di tích Đình thần Thắng Tam và các tuyến đường diễu hành trung tâm.

Khu vực trưng bày hiện vật tại lễ hội.

Ban Tổ chức cho biết, lễ hội nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Lễ hội Nghinh Ông, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; góp phần giáo dục lòng yêu nghề, tình yêu quê hương, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng cư dân vùng biển.

Chương trình nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Lễ hội Nghinh Ông.

Việc tổ chức lễ hội gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian và vui chơi, giải trí lành mạnh; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tinh thần đoàn kết, hiếu khách và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Tổ chức Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua lễ hội nhằm tăng cường quảng bá giá trị văn hóa, hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu; thu hút Nhân dân, du khách tham quan, trải nghiệm, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương.