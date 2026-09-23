Khai mạc Tuần phim 'Hiền tài và hào khí Thăng Long'

Ban tổ chức tặng hoa cho các nghệ sĩ, nhà làm phim của các phim được trình chiếu trong Tuần phim. (Ảnh: ANH VŨ)

Tuần phim do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám thực hiện.

Phát biểu khai mạc Tuần phim, bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết, một trong nhiều hoạt động thiết thực mà thành phố đã triển khai hướng tới kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) là cuộc thi phim ngắn "Hiền tài hôm nay", do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam thực hiện. Các tác phẩm đạt giải cao của cuộc thi được trình chiếu tại Tuần phim "Hiền tài và Hào khí Thăng Long" sẽ đưa đến công chúng những câu chuyện về thầy giáo, về đạo học, về hiền tài lịch sử và văn hóa Thăng Long-Hà Nội, được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật và bằng cảm xúc của thời đại hôm nay.

“Khi di sản gặp gỡ điện ảnh, công nghệ và sức sáng tạo của con người, những giá trị của quá khứ được chuyển hóa thành những tác phẩm mới, sản phẩm văn hóa mới cùng những trải nghiệm mới mang dấu ấn của Thủ đô”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khẳng định.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu tại lễ khai mạc Tuần phim. (Ảnh: ANH VŨ)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết, Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” được tổ chức với mong muốn đưa tinh thần tôn sư trọng đạo, trân trọng và phát huy sức mạnh hiền tài, hào khí Thăng Long trong bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết, Tuần phim giới thiệu những bộ phim trải dài trong hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, trong đó có những tác phẩm kinh điển được trao giải thưởng cao nhất tại các Liên hoan phim quốc tế và Việt Nam, cùng 6 phim ngắn được trao giải cao Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”. Đây là những tác phẩm về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long-Hà Nội. Và quan trọng hơn, đây là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, để lịch sử không chỉ nằm trong sách vở; để di sản không chỉ được gìn giữ, mà trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo hôm nay.

Tuần phim trình chiếu phục vụ khán giả 21 bộ phim, gồm 15 phim truyện, tài liệu, hoạt hình chọn lọc về đề tài Thăng Long-Hà Nội và 6 phim ngắn đoạt giải từ cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”. Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã tặng hoa cho các thành viên, đại diện của các bộ phim được giới thiệu trong Tuần phim.

Tại đêm khai mạc, hai bộ phim được trình chiếu là phim tài liệu “Khát vọng vươn xa” và phim truyện “Học trò thủy thần”.

Trong khuôn khổ chương trình, 16 suất chiếu được tổ chức tại hai địa điểm, gồm 10 suất tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và 7 suất tại Rạp Ngọc Khánh. Lịch chiếu được bố trí theo hướng thuận tiện cho công chúng: các suất vào cuối tuần ưu tiên khán giả thiếu niên, thiếu nhi và gia đình, trong khi các ngày trong tuần tập trung vào khung giờ buổi tối, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên và người đi làm có thể tham dự.

Bên cạnh 6 suất chiếu tại Rạp Ngọc Khánh, 6 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” cũng được chuyển tới Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám để đơn vị chủ động bố trí các buổi trình chiếu phù hợp, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận các tác phẩm tới công chúng.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Tuần phim, còn diễn ra các hoạt động giao lưu giữa khán giả với nghệ sĩ, đạo diễn và đại diện các đoàn phim dự kiến gồm: “Học trò thủy thần”, “Truyện cổ tích cho tuổi 17”, “Chiếc chìa khóa vàng”, “Mùi cỏ cháy”, “Hào khí Thăng Long”, “Giấc mơ Loa Thành”, “Người thầy của muôn đời”, “Truyền thuyết gươm thần”…; đồng thời có phần gặp gỡ ê-kíp phim ngắn tại chương trình Bế mạc.