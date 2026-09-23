Ấm áp Đêm hội trăng rằm nơi biên giới Nà Bủng

Tiết mục văn nghệ vui tươi do thiếu niên bản Nà Bủng 1 biểu diễn.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em thiếu nhi bản Nà Bủng 1 được giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, tham gia các trò chơi vui nhộn và thưởng thức chương trình văn nghệ do đoàn viên, thanh niên và các em thiếu nhi biểu diễn. Những tiếng cười, tiếng vỗ tay hòa cùng âm nhạc khiến đêm hội trở nên gần gũi, sôi nổi.

Các em thiếu nhi bản Nà Bủng 1 giao lưu cùng chú Cuội và chị Hằng trong Đêm hội trăng rằm.

Điểm nhấn được các em mong chờ là màn rước đèn Trung thu. Trong tiếng hô vang “Rước đèn Trung thu, cùng nhau vui hội”, đông đảo người dân bản Nà Bủng 1 cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng và các em nhỏ nối thành đoàn, rước chiếc đèn ông sao lung linh. Sau màn rước đèn, các em cùng phá cỗ tại sân đồn biên phòng. Mâm cỗ Trung thu được chuẩn bị đầy đủ với bánh, kẹo, hoa quả và nhiều phần quà. Không chỉ là những món quà vật chất, sự chuẩn bị chu đáo của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân bản Nà Bủng 1 còn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm dành cho trẻ em nơi biên giới.

Chúc Tết Trung thu các cháu, Trung tá Nguyễn Đình Thuần, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nà Bủng mong muốn các em có một mùa Trung thu thật vui tươi, ấm áp, đoàn kết và đáng nhớ; luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà, bố mẹ và thầy cô giáo. Đồng thời, mong các em biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè, nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tại chương trình, 170 suất quà được trao tặng cho các em thiếu nhi, trong đó 160 suất dành cho thiếu nhi bản Nà Bủng 1 và 10 suất cho con cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng. Mỗi phần quà là sự sẻ chia, động viên để các em có thêm niềm vui trong ngày Tết của mình, tiếp tục nỗ lực học tập và rèn luyện.

Đêm hội không chỉ mang đến cho trẻ em vùng biên một mùa Trung thu đủ đầy hơn, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương cùng chung tay tổ chức Đêm hội trăng rằm đoàn kết, gắn bó, để trẻ em nơi biên giới có thêm mùa trăng ý nghĩa và ký ức đẹp, ấm áp trong tuổi thơ.