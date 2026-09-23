Ninh Bình: Công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với người Mường

Đám cưới truyền thống, Lễ hội cơm mới của người Mường, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Đến dự Lễ công bố có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, Sở VHTT tỉnh Ninh Bình, các sở, ban, ngành cùng lãnh đạo các xã, phường, đông đảo bà con dân tộc Mường và hàng nghìn người dân, du khách.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sơn nhấn mạnh: Đám cưới truyền thống của người Mường, phường Yên Sơn thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng với chủ thể chính là cộng đồng người Mường.

Đám cưới là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người, đánh dấu sự hình thành một gia đình mới. Đám cưới không đơn thuần là việc kết duyên giữa hai con người, hai dòng họ mà đám cưới của người Mường còn là một chuỗi các nghi lễ mang tính giáo dục sâu sắc về đạo lý, lòng người, lòng hiếu thảo và trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sơn phát biểu tại Lễ công bố

Theo ông Nguyễn Đình Hùng, phần làm nên diện mạo của đám cưới người Mường là những món ăn như: cỗ lá nem thính, canh xương nấu củ chuối, rau rừng đồ xôi nếp, thịt gà… Đây không chỉ thể hiện nét riêng trong văn hóa ẩm thực mà còn chứa đựng những tri thức về cách chế biến, tổ chức bữa ăn và cách thức tiếp đãi trong đám cưới truyền thống của người Mường.

Đám cưới truyền thống của người Mường, phường Yên Sơn không chỉ lưu giữ phong tục cưới hỏi mà còn lưu giữ những giá trị về gia đình, dòng họ, đạo lý, tình nghĩa và cách ứng xử. Đồng thời, di sản còn góp phần bảo tồn tiếng nói, lời hát, cồng chiêng, trang phục, ẩm thực và tri thức dân gian. Đó chính là không gian văn hóa tổng hợp, nơi các thế hệ cùng tham gia, cùng thực hành và trao truyền những giá trị cho cộng đồng dân cư.

Bà Vũ Thanh Lịch, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Bên cạnh đó, Lễ hội cơm mới của người Mường, phường Yên Sơn lại gắn với một dấu mốc quan trọng trong vòng đời của một cây lúa, một hoạt động sản xuất nông nghiệp. Lễ hội thường niên diễn ra vào tháng 10 âm lịch, gắn với mùa thu hoạch, thời điểm người dân đón nhận thành quả sau một năm lao động.

Đây cũng là lúc cộng đồng bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, trời đất, thần linh, xin phép được ăn cơm gạo mới, gửi gắm ước vọng về một mùa màng tươi tốt, cuộc sống no đủ, bình an và hạnh phúc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Đảng ủy, chính quyền, nhân dân và đồng bào dân tộc Mường, phường Yên Sơn

Ông Nguyễn Đình Hùng khẳng định: Lễ công bố Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia “Đám cưới truyền thống, Lễ hội cơm mới của người Mường, phường Yên Sơn” là sự kiện quan trọng để nhân dân, đồng bào dân tộc Mường thêm động lực, trách nhiệm trong việc bảo vệ, gìn giữ, trao truyền và tiếp tục phát huy di sản trong đời sống tương lai.