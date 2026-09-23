Mở ra không gian giao lưu văn hóa trong ngày hội Trung thu yêu thương

Các vị đại biểu, thầy cô giáo và đông đảo phụ huynh, học sinh trong ngày hội "Trung thu yêu thương". Ảnh: Ngọc Minh

Diễn ra chiều 23-9, chương trình có sự tham dự của hàng trăm cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; đại diện Viện Khổng Tử; cùng giáo viên, học sinh Trường Phổ thông Trung học cơ sở thuộc Đại sứ quán Nga tại Hà Nội.

Các đại biểu, thầy cô giáo cùng học sinh khối chuyên Nga giao lưu với thầy cô, học sinh Nga đang sinh sống, học tập ở Hà Nội. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trong không gian đầy sức trẻ, sắc màu Trung thu hiện diện qua những mâm cỗ được trang trí công phu, những chiếc đèn lồng, nét chữ thư pháp, những sản phẩm tò he và các món bánh truyền thống. Không khí ngày hội trở nên đặc biệt hơn khi những hoạt động văn hóa dân gian quen thuộc của Việt Nam được các học sinh giới thiệu và cùng trải nghiệm với những vị khách quốc tế.

Chương trình là một sự kiện đặc biệt mở ra không gian giao lưu văn hóa quốc tế giữa thầy cô, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với bạn bè quốc tế. Ảnh: Nhà trường cung cấp

“Trung thu yêu thương” là hoạt động thường niên được học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam mong đợi mỗi dịp thu về. Từ trang trí mâm cỗ, thuyết trình, làm bánh, làm đèn lồng đến các tiết mục văn nghệ, học sinh không chỉ được tìm hiểu về một nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn có cơ hội tự mình tổ chức, sáng tạo và chia sẻ những giá trị ấy với bạn bè.

Những người bạn dễ mến từ nước Nga trang trí đèn lồng tại ngày hội. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam Trần Thùy Dương, điểm đặc biệt của chương trình năm nay là hoạt động giao lưu văn hóa được đặt trong chính những trải nghiệm gần gũi của học sinh. Các em không đứng ngoài để nghe giới thiệu về văn hóa, mà trực tiếp trở thành người giới thiệu, hướng dẫn và cùng bạn bè quốc tế trải nghiệm những phong tục, sản phẩm gắn với Tết Trung thu Việt Nam.

Từ cách làm một chiếc đèn lồng, nặn tò he, làm bánh dẻo, viết thư pháp đến cách sắp đặt một mâm cỗ Trung thu, mỗi hoạt động đều trở thành một “câu chuyện văn hóa” được các em kể bằng chính sự hiểu biết, sự sáng tạo và niềm tự hào của mình.

Học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trình bày ý tưởng về mâm cỗ Trung thu. Ảnh: Ngọc Minh

“Những hoạt động giao lưu mang lại cho học sinh cơ hội học hỏi, đồng thời giúp các em hiểu hơn về giá trị văn hóa của chính quê hương mình. Khi được giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, học sinh cũng được rèn luyện khả năng giao tiếp, sự tự tin và ý thức gìn giữ, lan tỏa những giá trị truyền thống”, bà Trần Thùy Dương nhấn mạnh.