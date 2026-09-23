Thái Nguyên góp ý mẫu tượng đài Bác Hồ tại ATK Định Hóa

Ngày 23.9, Thái Nguyên phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo góp ý mẫu phác thảo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Dự Hội thảo có Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; các thành viên Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tham dự Hội thảo còn có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và thành viên Hội đồng nghệ thuật tư vấn xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo tập trung lấy ý kiến về hình khối, tỉ lệ, thần thái, tư thế, trang phục của tượng và sự phù hợp với không gian kiến trúc, cảnh quan tự nhiên cùng giá trị lịch sử của ATK Định Hóa.

Trước đó, ngày 24.8, Hội đồng nghệ thuật tư vấn xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp bước một để nghe báo cáo khái quát dự án và xem xét các mẫu phác thảo.

Sau khi thảo luận và bỏ phiếu kín, Hội đồng thống nhất lựa chọn mẫu phác thảo mang mã số TD001 để tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện trong các bước tiếp theo.

Mẫu TD001 khắc họa Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tư thế bước đi trên đường rừng, tay phải chống gậy, tay trái cầm mũ, trên vai vắt chiếc khăn mặt.

Phương án dự kiến có tổng chiều cao 18m, gồm phần tượng cao 12,6m và bệ tượng cao 5,4m. Tượng được đúc rỗng bằng hợp kim đồng, bên trong có hệ khung xương thép không gỉ chịu lực, bệ tượng sử dụng đá granite.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội thảo

Sau đó, tỉnh Thái Nguyên giao Ban Quản lý Dự án làm chủ đầu tư, triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư và tổ chức sáng tác mẫu phác thảo, tiếp tục hoàn thiện phương án theo quy trình.

Hội đồng nghệ thuật tiếp tục đánh giá mẫu phác thảo bước 2 vào ngày 3.9.2026, trong khi dự án đặt mục tiêu hoàn tất các thủ tục, hồ sơ thiết kế, dự toán và khởi công trong năm 2026.

Theo kế hoạch, công trình dự kiến được bàn giao trước ngày 15.5.2027, phục vụ kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa, nơi gắn với một giai đoạn quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa mẫu phác thảo để hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo đảm tính chân thực lịch sử, có giá trị nghệ thuật và sức biểu đạt, phù hợp với không gian văn hóa của ATK Định Hóa.

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, việc xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa không đơn thuần là xây dựng một công trình mà tạo dựng hình tượng nghệ thuật lưu giữ lịch sử và giá trị tư tưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đề nghị công trình trở thành thành tố lâu dài trong không gian lịch sử, văn hóa của ATK Định Hóa và tỉnh Thái Nguyên, thể hiện tình cảm của các thế hệ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mẫu phác thảo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngoài việc nghiên cứu, lựa chọn và hoàn thiện mẫu phác thảo phải đặt trong tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần chân thực, giản dị, gần gũi, thể hiện đúng thần thái, phong cách của Người trong thời gian sống và làm việc tại ATK, hài hòa với cảnh quan, kiến trúc và không gian văn hóa Việt Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cũng yêu cầu cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tại Hội thảo, tiếp tục nghiên cứu những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và không nóng vội trong quá trình hoàn thiện phương án.

Cùng với yêu cầu bảo đảm giá trị tư tưởng, lịch sử, nghệ thuật và văn hóa, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đơn vị thực hiện đúng tiến độ dự án, tuân thủ đầy đủ các quy định trong quá trình triển khai.