'Vầng trăng chiến sĩ' thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên Đà Nẵng

Tối 23/9, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang (xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng), Bộ CHQS TP. Đà Nẵng phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng, Công ty Cổ phần VCCorp, Quỹ Thiện Nhân Society và Tổ chức tác động xã hội Social Impact tổ chức Chương trình “Trăng sáng muôn nơi” với chủ đề “Vầng trăng chiến sĩ” năm 2026.

Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc Hội, nguyên Phó Chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự chương trình.

Đây là một hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lực lượng vũ trang thành phố đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, trẻ em là người dân tộc thiểu số,… của địa bàn Đà Nẵng nhân dịp Tết Trung thu.

Hơn 1000 các em học sinh tập trung tại trường từ rất sớm để chờ đón những tiết mục hấp dẫn của chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS TP. Đà Nẵng cho biết, ở mỗi vùng đất, điều kiện để các em có được một mùa Trung thu trọn vẹn lại khác nhau. Chính vì vậy, việc chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, là một việc làm có ý nghĩa rất lớn.

“Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định “Trường học ở Biên giới là pháo đài tri thức và lòng yêu nước”. Do vậy chăm lo cho học sinh vùng biên, vùng cao không đơn thuần là một hoạt động trong dịp Trung thu mà là một phần có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em”, Đại tá Đinh Văn Hưng bày tỏ.

Một số điều ước mà các em gửi gắm đến "Ngân hà ước mơ" đã được thực hiện hóa ngay tại chương trình.

Bộ CHQS thành phố cùng các nhà tài trợ đã trao quà tặng 100% học sinh thuộc 6 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS trên địa bàn các xã khó khăn (Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn, Tây Giang và A Vương) gồm: tivi, xe đạp, đồ dùng học tập, cặp sách, quần áo, lồng đèn... Ngoài ra, chương trình cũng gửi những phần quà tặng Ban giám hiệu và 30 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà tặng 6 trường nội trú liên cấp.

Điểm nhấn tại chương trình là phần khai trương sáng kiến “Ngân hà ước mơ”, xây dựng nên một không gian để những ước mơ của các em học sinh được cất lên, được gọi tên và có một vị trí để hiện diện. Ở đó, qua cách các em kể về ước mơ, gia đình, nhà trường và xã hội có thể hiểu các em đang quan tâm đến ai, đang gặp những giới hạn nào, nhìn nhận bản thân ra sao và mong muốn trở thành người như thế nào. Từ đó, thành phố, các sở, ban, ngành, các lực lượng vũ trang, các nhà tài trợ sẽ "góp thêm nguồn lực" để đưa ước mơ các em trở thành hiện thực.

Màn trình diễn lân sư rồng và đốt lửa trại được các em rất thích thú.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng đã mang đến một không khí rộn ràng của Tết Trung Thu với nhiều hoạt động sôi nổi như: văn nghệ chào mừng, múa lân sư rồng, đốt lửa trại sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa Bộ Quốc phòng ở cuối chương trình đã tạo nên niềm hân hoan, thích thú cho đông đảo thiếu nhi và nhân dân địa phương.

Thông qua các hoạt động, chương trình đã góp phần khẳng định vai trò của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Đà Nẵng và các đơn vị phối hợp trong công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục nơi địa bàn khó khăn; góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân và tạo động lực để thế hệ mầm non tương lai của đất nước nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.