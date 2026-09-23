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Robot hình người góp mặt trong lễ khai mạc WorldSkills 2026

Robot hình người đã lần đầu cùng các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22/9/2026, tạo điểm nhấn cho sự kiện quy tụ 1.385 thí sinh đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Báo Tin Tức TTXVN
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Gần 1.300 nghệ sĩ tham gia chương trình, trong đó các robot hình người thực hiện những động tác đồng bộ với con người, thu hút sự chú ý của khán giả.

Quang cảnh lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Quang cảnh lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nghệ sĩ cùng robot biểu diễn tại lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nghệ sĩ cùng robot biểu diễn tại lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các nghệ sĩ cùng robot biểu diễn tại lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các nghệ sĩ cùng robot biểu diễn tại lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các nghệ sĩ cùng robot biểu diễn tại lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các nghệ sĩ cùng robot biểu diễn tại lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

THX/TTXVN phát

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/robot-hinh-nguoi-gop-mat-trong-le-khai-mac-worldskills-2026-post1388214.html