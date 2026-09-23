Tổng duyệt chương trình “Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm” năm 2026

Các đại biểu và đông đảo Nhân dân tham gia buổi tổng duyệt.

Mở đầu chương trình là mashup “Trống hội - Múa Lân - Sư - Rồng”, tiếp đó là tiết mục “Vâng lời Bác - Thiếu nhi vững bước vào kỷ nguyên mới”.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh trên màn hình LED, tạo không khí vui tươi, rộn ràng của đêm hội trăng rằm.

Lãnh đạo phường Hạc Thành tặng cờ lưu niệm cho các tổ dân phố trên địa bàn.

Trong phần thi mâm cỗ có sự tham gia của 11 cụm thi; hội thi đèn Trung thu và mô hình con vật có sự tham gia của 22 tổ dân phố. Hình ảnh các mâm cỗ, mô hình đoạt giải sẽ được trình chiếu trên màn hình LED trong quá trình trao thưởng.

Sau phần trao giải, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật và trình diễn thời trang thiếu nhi với các tiết mục “Gọi trăng là gì - Rước đèn ông sao”, “Chú Cuội, Chị Hằng vui hội trăng rằm”, “Rock vầng trăng”, “Tết suối hồng”... với sự tham gia của học sinh các trường trên địa bàn, Đội nghệ thuật Thỏ Trắng, Vũ đoàn Thế Hệ Mới và CLB Thời trang nhí La Hằng.

Đặc biệt, chương trình sẽ khép lại bằng Đêm hội phá cỗ Trung thu. Các em thiếu nhi cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu sẽ chung vui phá cỗ trong không khí đầm ấm, vui tươi.

Ngay sau buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức cùng ê-kíp thực hiện đã họp rút kinh nghiệm. Qua đó, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát nội dung chương trình, cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh trật tự và các điều kiện phục vụ, sẵn sàng để “Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm” năm 2026 thực sự trở thành ngày hội của thiếu nhi và Nhân dân.

Chương trình “Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm” năm 2026 được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 10 phút ngày 24/9 trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.