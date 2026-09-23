Ấm áp chương trình "Đêm hội trăng rằm", "Trung thu cho em"

Đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Diệu Linh

* Tối 23/9, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh - khu vực 3 (phường Nam Định), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức chương trình “Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho các em thiếu nhi.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Diệu Linh

Dự chương trình có đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh; lãnh đạo các phường Nam Định, Trường Thi.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Diệu Linh

Tại chương trình, sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội cùng các tiết mục văn nghệ, múa lân, múa võ, giao lưu đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các em thiếu nhi. Cùng với đó, các em còn được nhận những phần quà Trung thu ý nghĩa từ Ban Tổ chức và các đơn vị đồng hành.

Nhân dịp này, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường dành tặng 200 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường: Nam Định, Thành Nam và Trường Thi với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn, Hội đồng Đội các cấp và của doanh nghiệp đối với các em thiếu nhi, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi, ý nghĩa, động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

* Tối 23/9, xã Khánh Trung phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm - Trung thu đoàn kết” năm 2026. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Đoàn Thanh niên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Tỉnh đoàn Ninh Bình; lãnh đạo xã Khánh Trung; đại diện các cơ quan, đơn vị, các nhà tài trợ cùng đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã.

Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi tại chương trình. Ảnh: Minh Quang

Trong “Đêm hội trăng rằm”, các em thiếu nhi đã được hoà mình vào không khí vui tươi, rộn ràng của Tết Trung thu với nhiều hoạt động ý nghĩa như các tiết mục biểu diễn múa lân, múa rồng, các tiết mục văn nghệ của các em thiếu niên, nhi đồng ở 10 thôn tham gia biểu diễn được dàn dựng công phu, sôi động, để lại ấn tượng trong đêm hội. Đặc biệt, tại chương trình có phần biểu diễn và giao lưu của các ca sĩ, diễn viên đã tạo nên một đêm hội sôi động, ngập tràn tiếng cười và những ký ức đẹp của tuổi thơ.

Các đồng chí lãnh đạo trao tặng học bổng “Nâng bước em tới trường” cho các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Các đồng chí lãnh đạo trao xe đạp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Minh Quang

Trong chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 16 suốt học bổng “Nâng bước em đến trường” do Công ty TNHH EZ VIZ tài trợ dành cho các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và học tập trên địa bàn xã Khánh Trung. Mỗi suất học bổng có tổng trị giá 4.500.000 đồng cho một năm học. Ban tổ chức cũng đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 100 suất quà dành cho các em thiếu niên, nhi đồng đang sinh sống và học tập trên địa bàn xã.

Những phần quà là sự động viên thiết thực, thể hiện tình cảm và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa. Qua đó góp phần lan toả tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; đồng thời động viên các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.

*Tối 23/9, tại Nhà văn hóa xã Hải Thịnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” năm 2026. Dự chương trình có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; cấp ủy, chính quyền xã Hải Thịnh; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng đông đảo thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Văn Huỳnh

Phát biểu khai mạc chương trình, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thiếu nhi. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ BĐBP gần dân, sát dân hơn, góp phần vun đắp tình cảm quân dân và tạo môi trường để trẻ em khu vực biên giới biển có một Tết Trung thu vui tươi, an toàn, ý nghĩa.

Biểu diễn văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Văn Huỳnh

Tại đêm hội, các em thiếu niên, nhi đồng được thưởng thức chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc do học sinh các trường trên địa bàn biểu diễn; tham gia giao lưu cùng Chú Cuội, Chị Hằng, trả lời các câu hỏi tìm hiểu về Tết Trung thu, truyền thống văn hóa dân tộc và nhiệm vụ của BĐBP. Các trò chơi tập thể như “Nghe nhạc - đoán tên bài hát”, ... tạo không khí sôi nổi, giúp các em có những trải nghiệm vui tươi, bổ ích.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và xã Hải Thịnh tặng quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã. Ảnh: Văn Huỳnh

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành đã trao tặng 104 suất quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Trong đó có các em thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng” và các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

“Biên cương đêm hội trăng rằm” năm 2026 là dịp để tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng BĐBP với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, huy động nguồn lực xã hội cùng chăm lo cho trẻ em.

Qua những hoạt động thiết thực, hình ảnh người lính Biên phòng tiếp tục trở nên gần gũi hơn với nhân dân, nhất là với các em nhỏ nơi biên giới biển; góp phần củng cố tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, cùng chung tay để mỗi trẻ em đều có một tuổi thơ vui tươi, được học tập, vui chơi và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

*Tối 23/9, UBND xã Ninh Giang tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026. Dự khai mạc có các đồng chí lãnh đạo xã Ninh Giang; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã; đại diện các thôn, các trường học cùng đông đảo nhân dân, các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 tại xã Ninh Giang. Ảnh: Minh Thuận

Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Mở đầu là chương trình biểu diễn văn nghệ với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, gồm 19 tiết mục của 19 Liên đội thuộc 13 thôn và 6 trường học trên địa bàn, với hơn 200 cháu thiếu niên, nhi đồng tham gia.

Tiết mục văn nghệ của các cháu Trường Mầm non Ninh Giang. Ảnh: Minh Thuận

Nội dung chương trình văn nghệ gồm các tiết mục ca, múa, hát, nhảy, hoạt cảnh…, với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, các ca khúc thiếu nhi vui Tết Trung thu.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THCS Ninh Giang tại Chương trình. Ảnh: Minh Thuận

Cũng trong khuôn khổ chương trình khai mạc, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Ninh Giang đã đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu; chương trình đốt lửa trại, vui phá cỗ, các trò chơi dân gian…

Sáng cùng ngày, UBND xã Ninh Giang đã thành lập 3 đoàn đi tặng quà trẻ em khuyết tật trên địa bàn. Tối 24/9 (tức ngày 14 tháng Tám âm lịch), trong khuôn khổ chương trình, xã thành lập 13 đoàn về dự, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đây là dịp để các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã được vui chơi, giao lưu, tham gia các hoạt động bổ ích, đón một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm; đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

* Sáng 23/9, Đoàn công tác của Sở Y tế và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức đến thăm, động viên và trao tặng quà cho các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Dự chương trình có lãnh đạo: Sở Y tế, Ban Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh; lãnh đạo các khoa, phòng và đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viên Sản Nhi tỉnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh trao quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Ngọc Linh

Tại chương trình, Đoàn công tác đã trao 35 suất quà, trong đó có 15 suất quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Ninh Bình cho 15 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện, mỗi suất quà trị giá 2,9 triệu đồng, bao gồm 2 triệu đồng tiền mặt và sữa cho trẻ em. 20 suất quà còn lại của đơn vị tài trợ được trao cho các bệnh nhi đang điều trị tại các khoa, phòng của Bệnh viện.

Đoàn công tác đến thăm, động viên và trao tặng quà cho các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi. Ảnh: Ngọc Linh

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm đối với các bệnh nhi và gia đình. Qua đó tiếp thêm niềm vui, nghị lực để các em vượt qua nỗi đau bệnh tật, yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khoẻ, trở về với gia đình, trường lớp.

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thông qua chương trình, các đơn vị mong muốn kịp thời động viên, chia sẻ yêu thương với các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện; đồng thời góp phần mang đến cho các em không khí Tết Trung thu ấm áp, vui tươi, hạnh phúc.