Để trẻ sinh ra khoẻ mạnh

Xã Mẫu Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Mẫu Sơn, Tú Mịch và Yên Khoái (huyện Lộc Bình cũ) với hơn 9.600 nhân khẩu, trong đó trên 80% là dân tộc Tày, Nùng, Dao và có hơn 2.600 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Địa hình đồi núi, dân cư sinh sống không tập trung, nhiều thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn; trình độ dân trí chưa đồng đều, nên việc tuyên truyền, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản gặp không ít trở ngại. Trước thực tế đó, ngay từ đầu năm 2026, Trạm Y tế xã đã tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ phụ trách, phối hợp rà soát, quản lý và tư vấn cho phụ nữ mang thai.

Cán bộ Trạm Y tế xã Mẫu Sơn (bìa trái) tuyên truyền cho người dân về sàng lọc trước sinh, sơ sinh

Một trong những giải pháp được trạm tập trung thực hiện là phát huy mạng lưới y tế cơ sở. Hiện tại, xã có 12 thôn thì đều có cộng tác viên dân số kiêm nhân viên y tế thôn bản. Hằng tháng, đội ngũ này cập nhật biến động dân số, rà soát phụ nữ mang thai, trẻ mới sinh để tuyên truyền, tư vấn và vận động thực hiện sàng lọc đúng thời điểm.

Bà Nông Thị Phượng, cán bộ chuyên trách dân số, Trạm Y tế xã Mẫu Sơn chia sẻ: Chúng tôi lập danh sách phụ nữ mang thai tại từng thôn, giao cộng tác viên thường xuyên theo dõi, đến gia đình tư vấn về thời điểm và lợi ích của sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Nội dung này cũng được lồng ghép trong các buổi tiêm chủng, khám thai, khám bệnh và họp thôn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã đã tổ chức 72 cuộc truyền thông dân số với trên 1.700 lượt người nghe. Ngoài ra trạm còn tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo, Facebook; lồng ghép nội dung phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bệnh tan máu bẩm sinh.

Với những biện pháp đó, nhận thức của người dân về sàng lọc trước sinh, sơ sinh ngày càng được nâng cao. Chị Triệu Yến Linh, thôn Long Đầu, xã Mẫu Sơn kể: Nhờ được tuyên truyền cụ thể, tôi chủ động đến cơ sở y tế thực hiện sàng lọc trước sinh, sơ sinh theo hướng dẫn. Kết quả bình thường nên gia đình rất yên tâm.

Cùng với chị Linh, người dân trên địa bàn cũng chủ động thực hiện sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 76,6%, vượt 11,6% so với chỉ tiêu được giao; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 28,8%.

Bà Lương Thị Nơi, Giám đốc Trạm Y tế xã Mẫu Sơn cho biết: Thời gian tới, trạm tiếp tục rà soát phụ nữ mang thai và trẻ mới sinh; tăng cường tư vấn trực tiếp tại hộ dân, nhất là tại các gia đình ở địa bàn sâu, xa và vùng cao; phối hợp với các cơ sở y tế nơi sản phụ sinh con để cập nhật kết quả, đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện sàng lọc sơ sinh cho trẻ đúng thời điểm.

Bằng những giải pháp phù hợp với địa bàn, Trạm Y tế xã Mẫu Sơn đang từng bước đưa dịch vụ sàng lọc trước sinh, sơ sinh đến với người dân để phát hiện, tư vấn và can thiệp sớm các bệnh tật, góp phần giúp trẻ em vùng cao, biên giới có khởi đầu khỏe mạnh.