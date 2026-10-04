Họp Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả chấm thi, đánh giá tác phẩm và đề xuất tác phẩm đề nghị Ban Tổ chức quyết định giải thưởng của cuộc thi; công tác chuẩn bị lễ trao giải.

Theo đó, Ban Giám khảo Cuộc thi ban hành quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ, hướng dẫn chấm thi và xây dựng phiếu chấm điểm; tổ chức họp trao đổi, thống nhất phương pháp, tiến độ chấm, rà soát và đề nghị quyết định công nhận giải thưởng. Quá trình triển khai nhiệm vụ, thành viên Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ Phục vụ Cuộc thi chủ động phối hợp theo nhiệm vụ được giao. Qua rà soát, có 182 tác phẩm đủ điều kiện chấm (79 truyện ngắn, 103 ký). Trên cơ sở kết quả tổng hợp, Ban Giám khảo đề xuất 50 tác phẩm vào chấm vòng chung khảo.

Đồng chí Nguyễn Đình Toán - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo công tác chuẩn bị lễ trao giải và chấm thi.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi cơ bản bám sát chủ đề “Lai Châu - Mạch nguồn văn hóa, tiềm năng, động lực phát triển”, tập trung khai thác thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, con người và đời sống lao động, sản xuất; phản ánh phong tục, tập quán, lễ hội, tri thức bản địa, tiềm năng du lịch, sản phẩm đặc trưng, quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ biên giới và gìn giữ bản sắc văn hóa của các dân tộc Lai Châu.

Đồng chí Đào Bích Vân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu thảo luận tập trung nội dung: Công tác chuẩn bị khánh tiết, maket tổ chức lễ trao giải; chương trình lễ tổng kết; kịch bản nội dung phóng sự...

Đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giao Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu cử 2 MC dẫn chương trình; thành phần tham gia buổi lễ khoảng 300 đại biểu; chỉnh sửa lại chương trình buổi lễ; maket giao phòng nghiệp vụ chuẩn bị và liên hệ các tác giả, ban giám khảo ở xa…