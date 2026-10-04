Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ 'vỡ trận'

Người dân và du khách quốc tế đổ về thành phố Munich, Đức để hòa mình vào Lễ hội bia Oktoberfest, ngày 19/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 3/10, chính quyền thành phố Munich đã khuyến cáo du khách lùi thời điểm ghé thăm khu vực Theresienwiese - nơi diễn ra lễ hội Oktoberfest (thường gọi là "Wiesn"). Theo người phát ngôn thành phố, hai lối vào chính của khu vực có thể sẽ phải đóng tạm thời nếu dòng người tiếp tục dồn về, và du khách sẽ được phân luồng sang các lối đi phụ.

Người dân và du khách quốc tế đổ về thành phố Munich, Đức để hòa mình vào Lễ hội bia Oktoberfest, ngày 19/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đây là đợt quá tải cục bộ thứ hai chỉ trong ít ngày. Trước đó, vào ngày 26/9, cơ quan chức năng cũng đã phải tạm thời phong tỏa một số lối vào để hạ nhiệt tình trạng chen chúc.

Người dân và du khách quốc tế đổ về thành phố Munich, Đức để hòa mình vào Lễ hội bia Oktoberfest, ngày 19/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Kỳ lễ hội Oktoberfest 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 191. Áp lực "vỡ trận" trong những ngày cuối càng gia tăng khi trùng với kỳ nghỉ Ngày Thống nhất nước Đức - thời điểm hàng triệu du khách nội địa lẫn quốc tế đổ về Munich, gây quá tải nghiêm trọng cho hệ thống giao thông và hạ tầng lễ hội.