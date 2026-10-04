Tôi luyện bản lĩnh thép trên mỗi hải trình

Chủ động nắm bắt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ

Hải đoàn 11 là một đơn vị tàu của Vùng Cảnh sát biển 1. Nơi đây có các hải đội tàu thường xuyên thay phiên nhau đi thực hiện nhiệm vụ trực dài ngày trên biển hoặc sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ đột xuất khi có lệnh.

Trong những chuyến hải trình dài ngày làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) kết hợp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển, cán bộ, chiến sĩ trên các tàu phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt như sóng to gió lớn, tàu lắc lư liên hồi, không gian tàu chật hẹp, mất sóng điện thoại liên lạc với gia đình hàng tuần liền. Đây là lúc tư tưởng dễ dao động nhất, đặc biệt là với các chiến sĩ trẻ lần đầu đi biển dài ngày.

Trung úy Nguyễn Thành Luân, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên tàu CSB 3004 (Hải đội 112, Hải đoàn 11) chia sẻ, chuyến trực dài ngày vừa qua, ban chỉ huy tàu phát hiện có một đồng chí chiến sĩ lần đầu tiên đi biển bỗng nhiên có biểu hiện trầm ngâm, ít nói. Những lúc hết ca trực, chiến sĩ này thường về phòng nằm hoặc ngồi một mình nhìn biển. Trước tình trạng đó, cán bộ trên tàu đã chủ động tìm hiểu.

Trong giờ nghỉ giải lao sau ca trực, Trung úy Nguyễn Thành Luân gặp gỡ riêng chiến sĩ trẻ, tâm sự thân tình như một người anh trai. Hóa ra, qua cuộc điện thoại ngắn ngủi trước khi tàu rời bến, đồng chí chiến sĩ biết tin bố ở quê nhà đang điều trị tại bệnh viện, nhà neo người, em gái lại học ở xa. Đồng chí muốn về chăm sóc bố nhưng không thể về được. Nỗi lo lắng cho gia đình, cộng với sự xa cách giữa biển khơi khiến người chiến sĩ trẻ tâm tư.

Sau khi bàn bạc, ban chỉ huy tàu đã lập tức kết nối thông tin về đất liền, phối hợp cùng cơ quan Hải đội 112 gọi điện cho gia đình và biết được tình hình sức khỏe của bố chiến sĩ. Dù vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện nhưng sức khỏe đã khá hơn nhiều. Chỉ huy Hải đội đã cử cán bộ đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ. Khi biết được điều đó, chiến sĩ trẻ đã thay đổi tâm lý, vui vẻ và hứng thú với công việc, tiếp tục cùng cán bộ, chiến sĩ toàn tàu hoàn thành nhiệm vụ được giao trên biển.

Như vậy, công tác chủ động nắm bắt tư tưởng từ cơ sở thông qua việc cán bộ chủ trì bám sát đơn vị, duy trì hiệu quả các mô hình như “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý” hay “Sinh hoạt tổ 3 người” đã phát huy tác dụng, đóng vai trò thiết thực trong việc giúp cấp ủy, chỉ huy nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm tư và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 1.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 11, Vùng Cảnh sát biển 1 khắc phục sóng gió, bám biển thực hiện nhiệm vụ.

Giáo dục chính trị là “bánh lái” định hướng tư tưởng

Theo Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1, để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu của toàn Vùng, phải bắt đầu từ việc xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ xa bờ, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và những cám dỗ, thách thức trên biển, công tác giáo dục chính trị chính là “bánh lái” giữ cho con tàu luôn đi đúng hướng.

Những năm qua, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị. Đảng ủy Vùng và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã quán triệt sâu sắc, triển khai toàn diện, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật; đã cụ thể hóa thành chủ trương, giải pháp trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, chuyên đề.

“Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện Chỉ thị số 212-CT/ĐU ngày 10-6-2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam về thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng bằng nhiều hình thức, phương pháp, mô hình sáng tạo, hiệu quả; gắn với trách nhiệm của cán bộ chủ trì, phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong quản lý tư tưởng, kỷ luật và các mối quan hệ xã hội của quân nhân”, Thiếu tướng Trần Văn Hậu cho biết.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã vận dụng linh hoạt “100 tình huống tư tưởng có thể nảy sinh và gợi ý biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở”. Coi trọng phổ biến, nhân rộng cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quản lý tư tưởng quân nhân ở các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao trách nhiệm, chất lượng, nền nếp trong nắm, quản lý, phản ánh, báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận; công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật trong toàn Vùng có nhiều chuyển biến rõ nét, ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, thực chất.

Hiệu quả của công tác nắm chắc và giải quyết các vấn đề tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần làm cho tình hình tư tưởng toàn Vùng Cảnh sát biển 1 ổn định, đoàn kết nội bộ được giữ vững; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ vững và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.