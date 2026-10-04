Bố trí 3 làn xe ô tô đường Vành đai 3 trên cao không phù hợp

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Cảnh sát giao thông về kiến nghị tổ chức giao thông lại trên đường Vành đai 3 trên cao.

Lưu lượng xe gấp 6-8 lần thiết kế

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, trên cơ sở kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội, đơn vị tư vấn Trung tâm Nghiên cứu viễn thông – tín hiệu – điện trực thuộc Trường Đại học giao thông vận tải Hà Nội và các đơn vị có liên quan rà soát hiện trạng, đánh giá tình hình giao thông trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao.

Đường vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long có quy mô đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị với 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h Tốc độ khai thác hiện nay từ 80km/h- 100km/h.

Đường Vành đai 3 trên cao gồm 2 đơn nguyên cầu cạn bê tông cốt thép song song cách nhau 0,5m (khoảng trống 0,5m để bố trí hệ thống chiếu sáng), mỗi đơn nguyên gồm 2 làn xe và 1 làn dừng khẩn cấp.

Lưu lượng phương tiện trên đường Vành đai 3 trên cao thực tế ghi nhận thường xuyên đạt từ 100.000 đến trên 120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6 đến 8 lần công suất thiết kế ban đầu (vốn chỉ phục vụ khoảng 15.000 – 16.000 lượt xe/ngày đêm). Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng ùn tắc giao thông trên tuyến.

Hiện tượng ùn ứ trên tuyến không chỉ bó hẹp trong các khung giờ cao điểm (sáng 7h00 - 9h00, chiều 17h00 - 19h30) mà có xu hướng kéo dài xuyên suốt cả ngày, đặc biệt là vào dịp cuối tuần, lễ Tết hoặc khi trời mưa.

Lưu lượng xe Vành đai 3 trên cao gấp 6-8 lần thiết kế, thường xuyên ùn tắc

Tình trạng ùn ứ nghiêm trọng nhất tại các nhánh ram lên/xuống (như: nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, nút Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, nút giao Big C Thăng Long/Trần Duy Hưng) và đoạn thắt dòng qua cầu Thanh Trì.

Sở Xây dựng cũng nêu các nguyên nhân chính khiến tuyến đường Vành đai 3 trên cao thường xuyên rơi vào ùn tắc gồm: hạ tầng quá tải và xung đột hình học: mặt đường chỉ có 2 làn xe mỗi bên và làn dừng khẩn cấp, các nút giao lên xuống lại quá gần nhau; gánh nặng phương tiện quá cảnh; hỗn hợp phương tiện nặng; và cuối cùng là ý thức tham gia giao thông và hiệu ứng dây chuyền.

Bố trí 3 làn ô tô mỗi bên không phù hợp

Trên cơ sở thiết kế được duyệt, hiện trạng tổ chức giao thông và cơ cấu mặt cắt hiện trạng đối chiếu với Quy chuẩn hiện hành, Sở Xây dựng cho rằng, trường hợp thực hiện theo đề xuất của Cục CSGT “phân làn, phân tuyến theo hướng tổ chức cho các phương tiện đi thành 3 làn mỗi chiều (không bố trí làn dừng xe khẩn cấp)” sẽ có 2 phương án phân chia lại mặt cắt đường, gồm 3 làn xe ô tô mỗi bên và dải an toàn 2 bên.

“Căn cứ các phân tích trên khi thực hiện các phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện ô tô đi thành 3 làn mỗi chiều sẽ có 1 làn xe ô tô rộng từ 3,0m - 3,25m và giảm tối đa bề rộng dải an toàn xuống dưới 0,5m đều không đảm bảo tuân thủ theo các Quy chuẩn thiết kế đường ô tô hiện hành. Bên cạnh đó theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật là bắt buộc, do đó phương án phân chia lại thành 3 làn ô tô và bỏ làn dừng khẩn cấp là không phù hợp với các quy định và không khả thi”, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.

Sở Xây dựng cho rằng, việc bố trí 3 làn ô tô mỗi bên đường Vành đai 3 trên cao là không phù hợp

Thêm vào đó, Vành đai 3 trên cao có tính chất của một đường độc đạo (khi phương tiện lưu thông trên tuyến gặp sự cố, không thể phân luồng cho các xe khác đi tránh đường khác để tránh ùn tắc giao thông), do đó việc bỏ làn dừng khẩn cấp dành cho các phương tiện xử lý sự cố sẽ có bất cập.

Như khi có sự cố va chạm hoặc xe hư hỏng (chết máy, nổ lốp) xảy ra sẽ ngay lập tức chiếm dụng 1 làn xe chạy và hình thành “nút cổ chai” tại vị trí xảy ra sự cố; Cản trở lực lượng cứu hộ, cứu nạn, khi xảy ra sự cố gây ùn ứ, việc thiếu làn dừng khẩn cấp sẽ khiến các phương tiện ưu tiên (xe cứu hỏa, cứu thương, xe cứu hộ) không thể tiếp cận hiện trường để xử lý, làm kéo dài thời gian ùn tắc.

Hiệu ứng "thắt cổ chai": Do thực tế tại một số nút giao (Thanh Xuân, Trung Hòa và đường dẫn lên cầu Thăng Long) mặt cắt ngang hiện trạng bị thu hẹp (còn 9,0m) và không có làn khẩn cấp, việc chuyển đổi từ đoạn 3 làn xe sang đoạn 2 làn xe sẽ tạo ra các nút thắt cổ chai. Đây chính là các điểm nghẽn trong trường hợp điều chỉnh tổ chức giao thông thành 3 làn ô tô.

Đẩy nhanh các tuyến đường Vành đai

Thời gian qua, Sở Xây dựng Hà Nội và Phòng CSGT, CATP Hà Nội cũng đã thường xuyên phối hợp, nghiên cứu tổ chức giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao về trước mắt cũng như lâu dài nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.

Về lâu dài, Sở Xây dựng chỉ đạo sớm đẩy nhanh thi công các tuyến đường Vành đai 4, Vành đai 3,5 nhằm giảm tải lưu lượng phương tiện cho đường Vành đai 3 trên cao.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thi công các công trình cầu qua sông Hồng tăng khả năng kết nối giao thông trên địa bàn TP như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát.

Thời gian tới, Sở và Phòng CSGT sẽ ứng dụng giao thông thông minh lắp đặt hệ thống biển VMS trên đường Vành đai 3 trên cao để cảnh báo cho các phương tiện thay đổi lộ trình cũng như cho phép các phương tiện được đi vào làn dừng khẩn cấp khi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Xây dựng phương án điều tiết các loại phương tiện xe tải khi các tuyến đường Vành đai 3,5, Vành đai 4 hoàn thành giảm lưu lượng phương tiện trên đường Vành đai 3 trên cao.