Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã ở tỉnh Tuyên Quang ngày 04/10/2026

Cơ quan khí tượng thủy văn vừa ban hành thông tin cảnh báo khẩn cấp về thiên tai lũ quét, sạt lở và sụt lún đất do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong ngày 04/10/2026.

Theo nhận định diễn biến thời tiết, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất đặc biệt cao tại các khu vực sườn dốc và các dòng suối nhỏ thuộc địa bàn vùng núi của tỉnh.

Danh sách các địa bàn có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Các địa phương thuộc tỉnh Tuyên Quang được khoanh vùng nguy cơ cao xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở sườn dốc và sụt lún bao gồm:

Yên Minh

Du Già

Đường Thượng

Lũng Phìn

Lùng Tám

Mậu Duệ

Thắng Mố

Địa hình đồi dốc kết hợp với tác động của dòng chảy sau mưa lũ khiến kết cấu đất bị suy giảm, gia tăng khả năng trượt lở cục bộ ở các khe tụ thủy và ta luy đường giao thông.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn cho người dân

Lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra bất ngờ, gây cản trở giao thông và đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Để chủ động phòng ngừa, chính quyền địa phương và người dân cần thực hiện ngay các biện pháp ứng phó:

Tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, khe suối nhỏ khi nước lũ dâng cao hoặc chảy xiết.

Chủ động rà soát, sơ tán khỏi các ngôi nhà ven sườn dốc có vết nứt hoặc hiện tượng đất đá rơi rớt.

Hạn chế lưu thông trên các cung đường đèo dốc hiểm trở trong khung thời gian cảnh báo.

Theo dõi sát bản đồ cảnh báo nguy cơ trực tuyến được cập nhật liên tục tại hệ thống giám sát của cơ quan chuyên trách.

Thời điểm phát bản tin: Ngày 04/10/2026. Các diễn biến tiếp theo sẽ được cập nhật trong những bản tin tiếp theo.