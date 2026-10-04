Hội nghị trao tặng khen thưởng tổ chức Chương trình Viettel Y - Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Chương trình Viettel Y - Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống; lãnh đạo Viettel Lai Châu, Sở Nội vụ; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau thời gian chuẩn bị công phu và hoành tráng, Chương trình Viettel Y - Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống (Viettel Y - Fest 2026 - Beat of Life) tại tỉnh Lai Châu ngày 3/10/2026 đã diễn ra thành công, mang đến một không gian văn hóa, nghệ thuật sôi động, hiện đại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân và du khách. Đây là lần đầu tiên, tỉnh có sự kiện âm nhạc quy mô lớn với sự tham gia của nhiều ngôi sao trẻ được yêu thích thu hút hàng nghìn khán giả trong và ngoài tỉnh về tham dự. Thông qua chương trình góp phần quảng bá hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc và tiềm năng du lịch Lai Châu, qua đó cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Văn hoá Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025–2030, nhất là về phát triển văn hóa, du lịch, xây dựng con người và phát triển tỉnh nhanh, xanh, bền vững.

Thừa uỷ quyền, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

... trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể, 3 cá nhân của Tập đoàn Viettel và Viettel Lai Châu đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu và tổ chức Chương trình Viettel Y - Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống.