Những trường hợp nào được xét tặng Kỷ niệm chương 'Vì sức khỏe nhân dân' không tính thời gian công tác

Thông tư này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là cá nhân) và tập thể các đơn vị bao gồm: Đơn vị thuộc Bộ Y tế: các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ và Cơ quan Đảng ủy Bộ Y tế; Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế: các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế và các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; Khoa, phòng, ban và tương đương thuộc các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Cùng đó, Thông tư cũng áp dụng với cá nhân, tập thể không thuộc các đối tượng nêu trên, hộ gia đình có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành y tế.

Tại Thông tư, trong mục quy định về Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân", Bộ Y tế nêu rõ dành để tặng hoặc truy tặng 01 lần cho các cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành y tế.

Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ trưởng Bộ Y tế đến gia đình người hiến tạng. Ảnh: Hoàng Dũng

Đối tượng tặng Kỷ niệm chương là cá nhân đã và đang công tác trong các đơn vị quy định tại Điều 1 của Thông tư; Công chức làm công tác y tế tại các đơn vị thuộc, trực thuộc các Bộ, ngành, các cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp.

Về cách tính thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương, Thông tư nêu rõ đối với cá nhân đang công tác: thời gian công tác được tính đến thời điểm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương. Đối với cá nhân đã nghỉ hưu: thời gian công tác được tính đến ngày nghỉ hưu;

Cá nhân trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật có thời gian công tác trong các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, X-quang, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức, cấp cứu, chống độc, cấp cứu ngoại viện, nhi, y học cổ truyền; cá nhân chăm sóc, điều trị người bệnh AIDS; cá nhân trực tiếp tiếp xúc với các hóa chất độc hại hoặc cá nhân công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì 01 năm công tác tại chuyên ngành, địa bàn nêu trên được quy đổi thành 01 năm 02 tháng;

Cá nhân được cấp có thẩm quyền cử biệt phái sang các cơ quan, đơn vị ngoài ngành y tế hoặc đi nghĩa vụ quân sự, đi học tập sau đó trở về công tác trong ngành y tế: thời gian công tác ở ngành khác, thời gian làm nghĩa vụ quân sự, đi học tập vẫn được tính là thời gian công tác trong ngành y tế;

Cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị hợp nhất, sáp nhập vào ngành y tế: trước khi hợp nhất, sáp nhập nếu chưa được xét tặng Kỷ niệm chương thì thời gian công tác trong ngành y tế được tính cả thời gian đã làm việc ở các đơn vị trước khi hợp nhất, sáp nhập; trường hợp đã được tặng Kỷ niệm chương của ngành khác trước khi hợp nhất, sáp nhập thì tính như cá nhân công tác ở các ngành khác chuyển về công tác trong ngành y tế tại điểm c khoản 4 Điều này;

Cá nhân chuyển công tác ra khỏi ngành, sau đó chuyển về các đơn vị thuộc ngành y tế: thời gian công tác trong ngành y tế được cộng dồn tổng số thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế; đủ 12 tháng được tính là 01 năm công tác trong ngành;

Cá nhân có thời gian trước đây bị xử lý kỷ luật: thời gian thi hành kỷ luật không được tính vào thời gian công tác.

Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư 36/2026/TT-BYT, 6 trường hợp được xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" không tính thời gian công tác gồm:

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Lãnh đạo các Bộ, ngành ở Trung ương; Lãnh đạo tỉnh, thành phố (Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân);

Cá nhân có nhiều đóng góp trong việc tham gia ban hành cơ chế chính sách, truyền thông, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hoặc đóng góp về vật chất, tinh thần cho sự phát triển ngành y tế và được đơn vị quản lý nhà nước về các lĩnh vực của ngành y tế xác nhận;

Cá nhân có hành động dũng cảm hoặc có đóng góp trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa góp phần thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

Cá nhân quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và được công nhận liệt sĩ;

Cá nhân đã hiến mô, bộ phận cơ thể người và người hiến bộ phận cơ thể người sau khi chết, hiến xác;

Cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam hoặc người nước ngoài có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành y tế. Người nước ngoài làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, khi kết thúc nhiệm kỳ công tác có đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành y tế.