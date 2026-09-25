Cà Mau quyết liệt xử lý vi phạm, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông

Quyết liệt xử lý, siết chặt vi phạm

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) được Cà Mau xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm được xem là giải pháp quan trọng để tạo sức răn đe, ngăn chặn những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Những tháng đầu năm 2026, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 6.331 trường hợp vi phạm; xử phạt 4.401 trường hợp, với số tiền hơn 6,05 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Đồng thời, 706 phương tiện bị tạm giữ, 55 giấy phép lái xe bị tước và 622 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT Cà Mau quyết liệt xử lý, siết chặt vi phạm

Việc xử lý được thực hiện theo tính chất, mức độ vi phạm, tập trung vào những hành vi và nhóm phương tiện có nguy cơ cao. Không chỉ xử lý hành vi đã xảy ra, lực lượng chức năng hướng đến tạo sức răn đe, buộc người tham gia giao thông nâng cao ý thức và hạn chế tái phạm.

Đối với những hành vi có tính chất nghiêm trọng, việc xử lý được thực hiện theo quy định pháp luật. Cơ quan chức năng đã truy tố 5 vụ với 4 bị cáo liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông, qua đó góp phần cảnh báo, nâng cao trách nhiệm của người điều khiển phương tiện.

Công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy cũng được chú trọng. Trong năm 2026, lực lượng chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ trên các tuyến sông, kênh, rạch.

Công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy cũng được chú trọng

Đối với hoạt động vận tải đường bộ, Cà Mau triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải. Việc kiểm soát nhóm phương tiện hoạt động với tần suất cao được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm, điều kiện không bảo đảm an toàn và nguy cơ mất TTATGT.

Cùng với kiểm tra thường xuyên, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát vào những thời điểm lưu lượng phương tiện gia tăng, trong đó có dịp Quốc khánh 2/9 và thời gian triển khai tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Việc chủ động bố trí lực lượng tại các tuyến, địa bàn trọng điểm góp phần kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm.

Nâng kỹ năng, chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Nếu xử lý nghiêm tạo sức răn đe thì nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức chấp hành là giải pháp phòng ngừa từ gốc. Từ cách tiếp cận này, Cà Mau đang triển khai Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống đến gần hơn với người tham gia giao thông.

Trong khuôn khổ chiến dịch, tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại xã, phường; giáo viên THPT và cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đây là lực lượng có vai trò đưa kiến thức, kỹ năng giao thông đến học sinh, thanh niên và người dân ngay từ cơ sở.

Nội dung tuyên truyền được gắn với những tình huống thực tế, kỹ năng nhận diện nguy cơ và cách xử lý khi tham gia giao thông. Qua đó, hướng người dân từ việc “biết luật” sang hình thành thói quen tuân thủ và chủ động phòng tránh những tình huống nguy hiểm.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát TTATGT tại các tuyến đường

Cùng với đào tạo, công tác cấp, đổi và sát hạch giấy phép lái xe được duy trì thường xuyên. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận 1.461 hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Công tác sát hạch được tổ chức qua 15 kỳ, với 8.040 thí sinh dự thi. Kết quả, 5.060 thí sinh đạt và đủ điều kiện cấp giấy phép lái xe, đạt tỷ lệ 68,8%.

Tuy nhiên, được cấp giấy phép lái xe chỉ là bước đầu. Kỹ năng điều khiển phương tiện cần được rèn luyện thường xuyên, trong khi ý thức chấp hành pháp luật phải được duy trì trong từng hành trình. Vì vậy, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn được xác định không chỉ nhằm phục vụ sát hạch mà còn góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông đúng quy định.

Cà Mau tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, sinh viên

Trao đổi về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tá Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau, cho biết lực lượng CSGT tiếp tục tập trung kiểm soát các hành vi, phương tiện có nguy cơ cao; tăng cường tuần tra trên đường bộ, đường thủy, nhất là đối với phương tiện kinh doanh vận tải.

Theo Đại tá Bùi Trung Kiên, cùng với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, sinh viên và người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sẽ tiếp tục được đẩy mạnh tại những địa bàn, tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.

Việc kết hợp giữa kiểm tra, xử lý với tuyên truyền, đào tạo đang tạo thành chuỗi giải pháp đồng bộ trong bảo đảm TTATGT tại Cà Mau. Xử lý nghiêm để răn đe, kiểm soát chặt để ngăn chặn và nâng kỹ năng để phòng ngừa là hướng tiếp cận nhằm hạn chế từ sớm những hành vi nguy hiểm, nâng cao ý thức tự giác và góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.