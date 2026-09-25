Tấm vé độc đắc gần 5,5 tỷ đồng giải jackpot 2 của Vietlott đã có chủ

Kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.402 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào tối 24/9 đã tìm được chủ nhân may mắn sở hữu tấm vé trúng giải thưởng độc đắc Jackpot 2 trị giá 5.462.262.200 đồng (gần 5,5 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 1.402 của loại hình xổ số Power 6/55 là 01- 13 - 23 - 25 -26 - 28 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 27.

Vietlott tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc gần 5,5 tỷ đồng.

Theo công bố từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), hội đồng quay thưởng xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 tại kỳ quay này tích lũy lên mức 86.776.952.700 đồng (gần 86,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, hệ thống ghi nhận chưa có người chơi nào trúng giải thưởng cao nhất này.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là gần 5 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 5,5 tỷ đồng nói trên, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.402 của loại hình xổ số Power 6/55, Vietlott còn tìm thấy 11 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.152 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 24.349 vé trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.