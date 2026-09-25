Đề xuất hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/tháng đối với cán bộ làm việc xa nơi cư trú

Dự thảo Nghị quyết ngày 12/9/2026 của Chính phủ đề xuất hỗ trợ tối đa 05 triệu đồng/người/tháng đối với một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải làm việc xa nơi cư trú. Ảnh: Chinhphu.vn.

Đối tượng được đề xuất hỗ trợ đến 5 triệu đồng/tháng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải làm việc xa nơi cư trú do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp

Cụ thể, Điều 1 dự thảo Nghị quyết, chính sách hỗ trợ được đề xuất áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc diện sáp nhập, hợp nhất hoặc tổ chức lại trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phạm vi áp dụng tập trung vào các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc thuộc Bộ và cơ quan ở Trung ương, gồm: Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước.

Tại khoản 1 Điều 2 dự thảo, người được xem xét hưởng hỗ trợ phải thuộc danh sách trả lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị và có quyết định điều động làm thay đổi trụ sở nơi làm việc xa nơi cư trú. Quyết định điều động phải có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/3/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Ba nhóm đối tượng được đề xuất hưởng chính sách gồm cán bộ, công chức theo Luật Cán bộ, công chức; viên chức theo Luật Viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, chỉ thuộc một trong các nhóm ở trên thì chưa đủ để được nhận hỗ trợ mà phải đáp ứng các điều kiện cụ thể theo đề xuất của dự thảo. Mức hỗ trợ này hiện mới là đề xuất tại dự thảo ngày 12/9/2026 và chỉ được áp dụng nếu Chính phủ thông qua.

Điều kiện để được nhận hỗ trợ

Điều 3 dự thảo yêu cầu người được điều động phải di chuyển từ nơi cư trú đến nơi làm việc từ 30 km trở lên. Khoảng cách được xác định theo tuyến đường bộ ngắn nhất, thay vì căn cứ vào quãng đường do cá nhân tự lựa chọn khi di chuyển.

Mức hỗ trợ chi phí đi lại được quy định cụ thể như sau:

Người làm việc cách nơi cư trú từ 30 km đến dưới 50 km được đề xuất hỗ trợ 01 triệu đồng/người/tháng.

Khoảng cách từ 50 km đến dưới 100 km được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Trường hợp khoảng cách từ 100 km trở lên, mức hỗ trợ là 02 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài tiền đi lại, khoản 2 Điều 3 dự thảo đề xuất hỗ trợ 03 triệu đồng/người/tháng đối với người phải thuê nhà. Như vậy, tổng mức hỗ trợ hằng tháng được xác định theo từng trường hợp cụ thể:

Mức 05 triệu đồng/người/tháng không phải mức áp dụng chung cho tất cả người làm việc xa nơi cư trú. Để được hưởng mức cao nhất, người được điều động phải di chuyển từ nơi cư trú đến nơi làm việc ít nhất 100 km, tính theo tuyến đường bộ ngắn nhất, đồng thời thực tế phải thuê nhà tại nơi làm việc.

Nếu không phải thuê nhà, người được điều động chỉ được xem xét hỗ trợ chi phí đi lại từ 01 - 02 triệu đồng/tháng, tùy khoảng cách. Ngược lại, nếu khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi làm việc dưới 30 km thì không đáp ứng điều kiện về khoảng cách thì đương nhiên sẽ không được hưởng hỗ trợ.

Khoản 2 Điều 2 dự thảo cũng loại trừ một số trường hợp, gồm người được tuyển dụng mới; người chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân; người nghỉ thôi việc hoặc nghỉ hưu theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Do đó, việc chuyển đến nơi công tác mới phải xuất phát từ quyết định điều động gắn với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, không phải từ nhu cầu cá nhân.

Thời gian chi trả hỗ trợ

Hai khoản hỗ trợ này được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng. Khoản 3 Điều 3 dự thảo quy định, tiền hỗ trợ không được sử dụng để tính đóng hoặc tính hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cơ quan quản lý cán bộ có trách nhiệm lập danh sách, dự toán kinh phí và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Kinh phí do ngân sách nhà nước, nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn hợp pháp khác bảo đảm.

Mức thực nhận trong từng tháng còn phụ thuộc vào số ngày công tác thực tế:

- Dưới 11 ngày làm việc: hưởng 50% mức hỗ trợ tháng.

- Từ 11 ngày làm việc trở lên: hưởng đủ mức hỗ trợ tháng.

Chính sách này dự kiến được áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 01/3/2025 đến hết ngày 28/02/2027. Trường hợp quyết định điều động có hiệu lực sau ngày 01/3/2025, thời gian hưởng được tính từ ngày quyết định điều động có hiệu lực.

Như vậy, mức hỗ trợ tối đa 05 triệu đồng/tháng chỉ áp dụng khi cán bộ, công chức và người lao động đồng thời đáp ứng điều kiện về khoảng cách di chuyển từ 100 km trở lên, tính theo tuyến đường bộ ngắn nhất và thực tế phải thuê nhà tại nơi làm việc.