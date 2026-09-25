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Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Hình sự

Tiếp tục Phiên họp thứ 6, sáng 25/9/2026, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi)...

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-cho-y-kien-ve-du-an-bo-luat-hinh-su-post1138305.vnp