Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Hình sự

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)