Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Hình sự

Sáng 25/9, Đoàn kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 224-QĐNS/TW, ngày 11/7/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Đoàn số 224) do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ để thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3).