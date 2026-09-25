Trung Thu đẹp nhất khi trẻ được yêu thương

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn. (Ảnh TGCC)

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh cho rằng, một mùa Trung Thu ý nghĩa không nằm ở những món quà đắt tiền hay lễ hội hoành tráng, mà ở sự hiện diện, đồng hành của người lớn và cơ hội để mọi trẻ em, kể cả những em ở vùng khó khăn, được tận hưởng một tuổi thơ bình yên, được yêu thương và không bị bỏ lại phía sau.

Thưa ông, từ góc độ giáo dục, Tết Trung Thu có ý nghĩa như thế nào trong việc tạo nên những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, thân thương đối với mỗi đứa trẻ?

Từ góc độ giáo dục, Tết Trung Thu không chỉ là một ngày hội dành cho trẻ em mà còn là một không gian trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi trẻ được vui chơi, được yêu thương và cảm nhận mình là một phần quan trọng của gia đình, cộng đồng. Một chiếc lồng đèn, mâm cỗ nhỏ, tiếng trống múa lân hay khoảnh khắc cùng cha mẹ ngắm trăng có thể rất bình dị nhưng lại trở thành ký ức theo trẻ rất lâu.

Điều đáng quý là qua những trải nghiệm ấy, trẻ học được sự sẻ chia, lòng biết ơn, tình thân và nét đẹp văn hóa truyền thống. Vì thế, người lớn đừng chỉ nghĩ đến việc “tặng gì” cho trẻ trong dịp Tết Trung Thu, nên quan tâm mình sẽ cùng trẻ trải nghiệm điều gì. Ký ức tuổi thơ đẹp nhiều khi không được tạo nên bằng món quà đắt tiền mà bằng sự hiện diện, yêu thương và đồng hành thật sự. Trung Thu đẹp nhất không phải khi chiếc lồng đèn sáng nhất mà khi ánh sáng ấy đi cùng một tuổi thơ được yêu thương, được chở che và được lớn lên trong bình yên.

Vậy làm thế nào để mỗi mùa Trung Thu không chỉ là dịp vui chơi, nhận quà mà thực sự trở thành một trải nghiệm có giá trị, để lại trong lòng các em ký ức đẹp và những bài học về tình yêu thương, sự sẻ chia?

Theo tôi, muốn Trung Thu trở thành một trải nghiệm có giá trị, điều quan trọng là để trẻ được tham gia chứ không chỉ được nhận. Các em có thể cùng cha mẹ làm lồng đèn, chuẩn bị mâm cỗ, tìm hiểu câu chuyện về Trung Thu, chia một phần quà cho bạn có hoàn cảnh khó khăn hay cùng tham gia một hoạt động cộng đồng hoặc thậm chí là bất kỳ hình thức nào dù đơn giản nhất để có nhau, cùng vui, cùng trải nghiệm. Chính quá trình ấy giúp trẻ hiểu rằng niềm vui không chỉ đến từ việc mình nhận được gì, mà còn từ điều mình có thể làm và trao cho người khác.

Gia đình và nhà trường cũng cần dành thời gian trò chuyện để trẻ gọi tên cảm xúc, hiểu ý nghĩa của sự sum vầy, lòng biết ơn và sẻ chia. Một mùa Trung Thu đáng nhớ không nhất thiết phải thật nhiều quà hay tổ chức thật lớn; điều trẻ cần hơn là được cùng vui, cùng sẻ chia và cảm nhận mình được yêu thương. Trăng Trung Thu có thể tròn rồi khuyết nhưng ký ức về một tuổi thơ được yêu thương có thể ở lại rất lâu trong cuộc đời mỗi đứa trẻ.

Trẻ em vui Tết Trung Thu. (Nguồn: Báo Văn hóa)

Trong thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng dù lớn lên giữa phố phường nhộn nhịp hay bản làng xa xôi, nơi biên cương hay hải đảo, mỗi cháu đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, được che chở và yêu thương. Theo ông, gia đình, nhà trường và xã hội cần làm gì để tinh thần ấy được hiện thực hóa, đặc biệt trong mỗi mùa Trung Thu?

Một đất nước yêu trẻ em không chỉ dành cho các em những ngày hội thật vui, mà còn biết gìn giữ cho các em quyền được bình yên, được học tập, được yêu thương và được nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. Tôi nghĩ tinh thần ấy cần được hiện thực hóa bằng trách nhiệm cụ thể và sự phối hợp thực chất giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Thông điệp trong thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặc biệt nhấn mạnh sự quan tâm tới trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những nơi còn nhiều khó khăn. Gia đình phải là nơi trẻ được yêu thương và an toàn; nhà trường cần bảo đảm mọi trẻ đều được học tập, tôn trọng, tham gia và phát triển; xã hội cần dành nguồn lực để không trẻ nào bị đứng ngoài những cơ hội dành cho tuổi thơ.

Riêng với Trung Thu, đừng chỉ tổ chức nơi thuận lợi hay trao quà theo phong trào. Cần tìm đến những trẻ em còn khó khăn, tạo cơ hội để các em được vui, được chơi, được sẻ chia và được cảm nhận mình không bị bỏ lại phía sau. Một Trung Thu trọn vẹn là khi niềm vui có thể đến với mọi trẻ em. Đừng để Trung Thu chỉ đầy lên bằng những món quà. Hãy làm đầy tuổi thơ của trẻ bằng sự hiện diện, những trải nghiệm bên nhau và cảm giác mình luôn được yêu thương

Đất nước đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai. Vậy Trung Thu hôm nay nên được tổ chức và trao gửi thông điệp như thế nào để vừa nuôi dưỡng niềm vui tuổi thơ, vừa bồi đắp cho các em lòng nhân ái, trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước?

Theo tôi, Trung Thu hôm nay cần giữ được niềm vui hồn nhiên của trẻ, đồng thời có thể trở thành một cơ hội giáo dục tự nhiên, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc. Đừng biến ngày hội của trẻ thành những bài học nặng nề; hãy để các em được chơi, được sáng tạo, được tìm hiểu nét đẹp văn hóa, được sẻ chia với bạn bè và cùng làm một việc có ích cho cộng đồng.

Từ một chiếc lồng đèn truyền thống, một câu chuyện về quê hương hay một phần quà tự tay chuẩn bị cho bạn còn khó khăn, trẻ có thể từng bước hiểu về lòng nhân ái, trách nhiệm và sự gắn bó với nơi mình đang sống. Tình yêu quê hương, đất nước không nhất thiết bắt đầu từ những điều thật lớn; nó có thể được nuôi dưỡng từ tình yêu gia đình, sự trân trọng văn hóa, lòng biết ơn và ý thức sống có trách nhiệm với người khác. Đó cũng là cách chúng ta đặt niềm tin vào thế hệ trẻ bằng chính sự chuẩn bị cho các em từ hôm nay.