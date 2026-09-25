Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em từ mô hình Trại Thu

Các em học sinh tham gia thi Nghi thức Đội trong Trại Thu năm 2026 của xã Hải Xuân.

Chiều 24/9, UBND xã Hải Xuân (Ninh Bình) tổ chức Lễ khai mạc Trại Thu và các hoạt động trong chương trình Tết Trung thu năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Quang Hưng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Mai Xuân Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các ông bà trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ xã; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị;

Ban Tổ chức Tết Trung thu năm 2026; cán bộ, công chức xã; Ban Giám hiệu các trường THCS, Tiểu học, Mầm non; các Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn cùng đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng đến từ 16 thôn trên địa bàn xã.

Hoạt động thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ mang ý nghĩa giáo dục đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa là chương trình viếng Nghĩa trang liệt sĩ do Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hải Xuân tổ chức. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, đoàn viên thanh niên và đại diện thiếu niên, nhi đồng đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đây là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hi sinh vì quê hương, đất nước; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” giúp các em thiếu niên, nhi đồng hiểu hơn về lịch sử, về những giá trị hòa bình. Từ đó, khơi dậy trong các em niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập và rèn luyện để tiếp nối truyền thống quê hương.

Từng Chi đội đến từ các thôn tề tựu đầy đủ tại chương trình.

Tiếp nối hoạt động tri ân đầy ý nghĩa, không khí Trại Thu trở nên rộn ràng, sôi nổi với màn diễu hành của 16 chi đội mang tên 16 vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Những đội hình thiếu nhi chỉnh tề, tự tin, đầy sức trẻ lần lượt tiến qua lễ đài, tạo nên hình ảnh đẹp về thế hệ măng non Hải Xuân đoàn kết, năng động và giàu truyền thống.

Tại buổi lễ, ông Trần Minh Phương – Phó Chủ tịch UBND xã Hải Xuân đọc Thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Những lời căn dặn, động viên thân tình trong Thư của Chủ tịch nước là nguồn động viên để các em thiếu niên, nhi đồng tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình, quê hương và đất nước.

Từng phần quà ý nghĩa được ban tổ chức trao cho các em học sinh.

Tiếp đó, lãnh đạo xã Hải Xuân đã trao những phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và đại diện 16 chi đội, đại diện các trường mầm non trên địa bàn xã. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên và tình cảm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể dành cho thiếu nhi. Qua đó góp phần để mọi trẻ em trong xã đều có một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi.

Hòa trong không khí vui tươi của ngày hội, các em thiếu niên, nhi đồng tiếp tục tham gia phần thi Nghi thức. Với tinh thần đoàn kết, nghiêm túc và hào hứng, các chi đội đã thể hiện những nội dung theo yêu cầu của Nghi thức Đội, qua đó rèn luyện tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng hoạt động tập thể và tinh thần trách nhiệm của mỗi đội viên.

Chương trình tạo sân chơi bổ ích cho học sinh nhân dịp Tết Trung thu.

Chương trình Trại Thu và các hoạt động Tết Trung thu năm 2026 đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp, góp phần bồi đắp cho các em tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào về truyền thống của dân tộc. Qua đây, xã Hải Xuân tiếp tục khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo môi trường để các em được vui chơi, giao lưu, rèn luyện và phát triển toàn diện.