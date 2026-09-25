Vững chi bộ, chắc nhiệm vụ quốc phòng từ cơ sở

Lãnh đạo xã Võ Nhai và Ban Chỉ huy Quân sự xã rà soát, thống nhất phương án chuẩn bị diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026.

Những ngày giữa tháng 9, cùng với rà soát nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, cán bộ, đảng viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Tràng Xá đến từng gia đình tuyên truyền, nắm bắt tâm tư của thanh niên.

Theo chân cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tràng Xá đến nhà ông Nguyễn Văn Hùng, ở xóm Liên Minh, chúng tôi thấy những băn khoăn về Luật Nghĩa vụ quân sự được cán bộ giải đáp cụ thể. Qua đó, gia đình và thanh niên hiểu rõ hơn trách nhiệm đối với Tổ quốc, yên tâm thực hiện nghĩa vụ. Đây là một trong những phần việc được Tràng Xá triển khai sớm nhằm chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2027.

Thực hiện nhiệm vụ này, Chi bộ Quân sự xã đã ra nghị quyết lãnh đạo, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu và trách nhiệm của từng lực lượng. Bám sát nghị quyết, Ban Chỉ huy Quân sự xã tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng công an, y tế và các đơn vị rà soát, đối chiếu nguồn công dân tại 16 xóm; chuẩn bị sơ tuyển sức khỏe bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy định.

Từ nắm chắc nguồn đến làm tốt công tác tư tưởng, các khâu tuyển quân đều được chuẩn bị kỹ ngay từ cơ sở.

Anh Hoàng Trung Đức, dân quân xã Tràng Xá, cho biết: Lực lượng Dân quân luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ; trước mắt là vận động công dân tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027; đồng thời duy trì sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và xử lý tình huống trên địa bàn.

Nghị quyết của Chi bộ cũng xác định rõ, công tác tuyển quân năm 2027 phải quản lý chắc nguồn công dân trong độ tuổi, tổ chức sơ tuyển nghiêm túc, phấn đấu tỷ lệ công dân đủ tiêu chuẩn khám tuyển đạt từ 70% trở lên. Cùng với đó là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp giữ vững an ninh, an toàn địa bàn.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tràng Xá tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nắm bắt tâm tư của thanh niên tại gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, xóm Liên Minh.

Đồng chí Dương Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Tràng Xá, cho biết: Nhiệm vụ tuyển quân thường xuyên được đưa ra tại các cuộc giao ban Thường trực, hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và sinh hoạt chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Năm 2025, nhờ thực hiện chặt chẽ các khâu rà soát nguồn, sơ tuyển, khám tuyển và nắm bắt, định hướng tư tưởng, xã đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân, bảo đảm số lượng, chất lượng, không có trường hợp phải bù đổi. Sau thời gian huấn luyện, địa phương còn tổ chức thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới tại lễ tuyên thệ.

Kết quả ở Tràng Xá có thể thấy, hiệu quả lãnh đạo của Chi bộ Quân sự được thể hiện bằng những nhiệm vụ cụ thể và kết quả rõ ràng. Yêu cầu đó càng trở nên quan trọng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trực tiếp đảm nhiệm khối lượng công việc lớn hơn, từ tham mưu công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng, tuyển quân đến sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Nếu ở Tràng Xá, vai trò lãnh đạo của Chi bộ được thể hiện rõ trong công tác tuyển quân, thì tại xã Võ Nhai, năng lực ấy được khẳng định qua nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Chi bộ Quân sự xã tập trung lãnh đạo rà soát lực lượng, xây dựng phương án sát địa bàn và tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia.

Thượng tá Trần Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Võ Nhai, cho biết: Diễn tập phòng thủ dân sự không chỉ kiểm nghiệm năng lực lãnh đạo của cấp ủy, khả năng tham mưu, chỉ huy mà còn đánh giá sự phối hợp giữa các lực lượng. Thông qua quá trình chuẩn bị, Chi bộ kịp thời đánh giá năng lực của cán bộ, đảng viên; điều chỉnh những nội dung chưa sát, khắc phục khâu yếu và nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết để địa phương chủ động ứng phó với thiên tai, sự cố, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống về quốc phòng, an ninh.

Thực tiễn tại Tràng Xá và Võ Nhai cho thấy, xây dựng Chi bộ Quân sự vững mạnh không chỉ dừng ở kiện toàn tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt, mà phải được thể hiện bằng năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, sâu sát địa bàn, nắm chắc lực lượng, chủ động tham mưu và tổ chức hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ngay từ cơ sở.

Một đợt sơ tuyển được tổ chức chặt chẽ, một chỉ tiêu tuyển quân hoàn thành hay một phương án phòng thủ dân sự sát thực tế chính là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ Quân sự cấp xã. Bởi chi bộ vững thì địa bàn sẽ yên. Đó cũng là cơ sở để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi “nước chưa nguy”, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.