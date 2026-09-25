Thăm, tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị và xã Vĩnh Định
Ngày 24/9, đoàn công tác Sở Y tế đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị và Trường tiểu học-THCS Lê Thị Tuyết (xã Vĩnh Định).
Đoàn đã đến thăm, chung vui Tết Trung thu cùng các em thiếu nhi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị (xã Cửa Việt).
Tại đây, đại diện lãnh đạo Sở Y tế đã trao tặng suất quà gồm 5.000.000 đồng và 1 thùng quà cho Trung tâm, đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần, chúc các em nhỏ luôn chăm ngoan, đón một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui.
Tiếp đó, đoàn công tác Sở Y tế phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị và UBND xã Vĩnh Định tổ chức chương trình thăm, tặng quà Trung thu cho các em học sinh tại Trường tiểu học và THCS Lê Thị Tuyết (xã Vĩnh Định).
Lãnh đạo Sở Y tế cùng các đơn vị đã trao 50 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) cho 50 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, trao hỗ trợ quà Tết Trung thu cho 300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Vĩnh Định (trị giá 30.000 đồng/suất).
Sự động viên kịp thời và những phần quà ý nghĩa từ Sở Y tế cùng các cơ quan, ban, ngành không chỉ mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em yếu thế ở vùng khó khăn.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202609/tham-tang-qua-trung-thu-cho-cac-em-thieu-nhi-tai-trung-tam-cong-tac-xa-hoi-nam-quang-tri-va-xa-vinh-dinh-b461647/