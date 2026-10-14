Để phố đi bộ 'thông minh' hơn

Cụ thể, dọc tuyến đường này, hệ thống Wi-Fi miễn phí được bố trí phục vụ người dân và du khách, trong khi các bảng mã QR được đặt tại một số không gian và cạnh biển tên phố. Chỉ cần dùng điện thoại quét mã, du khách có thể tìm hiểu những thông tin cơ bản về tuyến phố như lịch sử hình thành, những nét đặc trưng về văn hóa, ẩm thực...

Xa hơn, từ mã QR, người dùng cũng có thể truy cập chuyên trang "Phố cổ Hà Nội" tại địa chỉ phocohanoi.hoankiem.vn, nơi tập hợp nhiều thông tin và tiện ích khác. Chẳng hạn, mục "Địa điểm tham quan" giới thiệu rất chi tiết các di tích và công trình văn hóa như đền Bạch Mã, đền Quan Đế, nhà cổ 87 Mã Mây, đình Kim Ngân... Trong khi đó, mục "Ẩm thực" đưa ra gợi ý những món ăn quen thuộc của phố cổ như bánh đa trộn, phở gà trộn, bánh đúc Hàng Bè, cháo cá Hàng Bông.

Đông đảo người dân đến vui chơi trên tuyến phố đi bộ tại phố cổ Hà Nội. Ảnh tư liệu: Hoàng Hiếu - TTXVN

Cũng tại chuyên trang, bản đồ số phố cổ là một tiện ích đáng chú ý, với các mục "Xưa" và "Nay", tích hợp định vị GPS cùng hình ảnh 360 độ tại các điểm di tích, giúp du khách tìm hiểu lịch sử, tìm kiếm điểm đến và lựa chọn lộ trình tham quan. Đặc biệt, tính năng "Hộ chiếu di sản" mang đến một trải nghiệm thú vị: người dùng có thể lần lượt đến các địa điểm tham quan và "đóng dấu xác nhận" trực tuyến rồi có chứng nhận sau khi hoàn thành hành trình.

Nhìn lại, trục Hàng Đào - Hàng Ngang - Đồng Xuân là 1 trong những tuyến phố được tổ chức đi bộ từ khá sớm của Hà Nội (năm 2004). Khi ấy, việc dành không gian đường phố cho người đi bộ vào những thời điểm nhất định, gắn với chợ đêm, mua sắm và tham quan, đã thu hút đông đảo người dân, du khách. Dù còn vài hạn chế, mô hình này vẫn là 1 trong những thử nghiệm đáng chú ý về khai thác không gian đi bộ ở trung tâm Thủ đô.

Để rồi, sau hơn 2 thập niên, phố đi bộ đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống Hà Nội, với nhiều không gian được tổ chức tại các địa điểm khác nhau. Nhu cầu của người dân cũng ngày càng trở nên đa dạng và đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới cách tổ chức, khai thác tại các không gian này - đặc biệt là ở khu phố cổ, nơi những giá trị lịch sử, văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ, hiện diện trong các di tích, tên phố, dấu tích nghề truyền thống và cả hoạt động buôn bán thường ngày.

Bởi vậy, việc nâng cấp để có một tuyến phố đi bộ thông minh giữa phố cổ có thể tạo thêm những cách tiếp cận di sản thuận tiện, giúp người dân và du khách tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa ngay trong quá trình tham quan.

Hướng phát triển này cũng phù hợp với định hướng từ Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp: "Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ số"; "Phát triển hạ tầng vật lý số, hạ tầng tiện ích số; tích hợp cảm biến, ứng dụng công nghệ số vào hạ tầng thiết yếu" và "Thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số trên các lĩnh vực".

Từ một mô hình thí điểm đến một tuyến phố thông minh vận hành hiệu quả, đó còn là một câu chuyện dài. Nhưng điều đáng mừng là sự đổi mới đang bắt đầu từ chính một không gian đi bộ lâu đời của Hà Nội. Với những tiện ích mới, trục phố cổ Hàng Đào - Đồng Xuân sẽ có thêm cơ hội làm phong phú trải nghiệm của du khách và phát huy những giá trị văn hóa đã làm nên sức hấp dẫn của mình.