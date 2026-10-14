Elon Musk chia sẻ tin Hải Phòng đưa Internet vệ tinh ra đảo xa

Ngày 14/10, trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk chia sẻ lại bài đăng về việc TP Hải Phòng phối hợp với Starlink triển khai Internet miễn phí tại các đảo xa.

“Starlink mang Internet đến những nơi xa xôi”, ông viết.

Bài đăng được tỷ phú Musk chia sẻ có hình ảnh hoạt động nghiệm thu dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại đặc khu Cát Hải cùng hình ảnh nhân viên kỹ thuật lắp đặt thiết bị Starlink. Bài đăng thu hút hơn 700.000 lượt xem.

Bài đăng trên mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk. (Ảnh chụp màn hình)

Chương trình tại Hải Phòng được triển khai với sự tham gia của Starlink Việt Nam, Viễn thông Quốc tế FPT và các cơ quan chức năng địa phương. Theo đó, Starlink Việt Nam hỗ trợ 10 bộ thiết bị Starlink Standard 4X cùng sáu tháng sử dụng miễn phí gói Starlink Impact Plan. Trong số này, sáu bộ được lắp đặt tại Cát Hải và bốn bộ tại Bạch Long Vĩ.

Viễn thông Quốc tế FPT đóng vai trò đầu mối phối hợp, trực tiếp tham gia lắp đặt, kiểm tra đường truyền và hỗ trợ kỹ thuật.

Trước đó, ngày 9/10, các đơn vị đã tiến hành kiểm tra thiết bị, chất lượng tín hiệu, tốc độ truy cập và khả năng duy trì kết nối tại sáu địa điểm thuộc Cát Hải, gồm trụ sở UBND đặc khu, bến tàu Việt Hải, bến tàu Gia Luận, trạm Quai Tơ, trạm Vạn Tà và trạm Trà Báu.

Sau quá trình kiểm tra, đại diện UBND đặc khu Cát Hải, Starlink Việt Nam và Viễn thông Quốc tế FPT ký biên bản nghiệm thu, đưa dịch vụ vào sử dụng.

Internet vệ tinh được kỳ vọng bổ sung kết nối tại những khu vực hạ tầng viễn thông mặt đất còn hạn chế, phục vụ hoạt động của chính quyền, du lịch, sản xuất kinh doanh và tiếp cận dịch vụ số. Đặc biệt, khi mưa bão gây gián đoạn mạng viễn thông thông thường, kết nối vệ tinh có thể đóng vai trò dự phòng, hỗ trợ thông tin liên lạc, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ thiết bị chính thức của Starlink dành cho nhóm khách hàng cá nhân sử dụng tại Việt Nam. (Ảnh: Starlink)

Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do Elon Musk sáng lập, phát triển. Hệ thống sử dụng các vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp, ở độ cao khoảng 550 km, giúp giảm độ trễ tín hiệu so với vệ tinh địa tĩnh truyền thống.

Tại Việt Nam, hoạt động của Starlink được triển khai theo Quyết định 659/QĐ-TTg ngày 26/3/2025 của Thủ tướng, cho phép thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp. Thời gian thí điểm tối đa năm năm kể từ khi doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và phải kết thúc trước ngày 1/1/2031.

Tháng 2 vừa qua, Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh và sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện. Giai đoạn đầu, doanh nghiệp được triển khai bốn trạm cổng kết nối mặt đất (gateway) và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.

Từ ngày 13/8/2026, Starlink bắt đầu nhận đặt hàng tại Việt Nam, khi bản đồ dịch vụ chuyển sang trạng thái “Có sẵn”. Người dùng có thể đăng ký trực tuyến qua website tiếng Việt.