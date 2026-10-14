Truyện tranh 18+: Hiểm họa 'ngầm' đe dọa giới trẻ trên mạng

Cú sốc từ màn hình điện thoại của con

Chị Lan (Hà Nội) vừa trải qua một tuần khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng sau khi vô tình kiểm tra điện thoại của con trai đang học cấp 2. Mọi chuyện bắt đầu từ một quảng cáo trên Facebook, dẫn dụ cậu bé con chị truy cập vào một trang web chuyên đăng tải truyện tranh người lớn với nội dung khiêu dâm, đồi truỵ.

Yêu cầu con mở lại trang web, chị Lan không khỏi bàng hoàng. Những khung hình nhạy cảm, nét vẽ dung tục cùng lời thoại tiếng Việt trần trụi xuất hiện dồn dập khiến ngay cả người lớn cũng phải "đỏ mặt".

Thực tế, việc tiếp cận các nội dung này dễ dàng đến mức đáng báo động. Chỉ cần gõ từ khóa "truyện tranh 18+" trên Google, hàng trăm kết quả là các trang web chứa nội dung khiêu dâm lập tức xuất hiện.

Thử truy cập theo một đường link quảng cáo rầm rộ trên Facebook đến trang truyện "Ki…", phóng viên nhận thấy website này sử dụng tên miền quốc tế nhưng toàn bộ giao diện và nội dung đều đã được việt hóa hoàn chỉnh. Để kích thích người đọc, trang web cho phép xem miễn phí 1–2 chương đầu, sau đó yêu cầu người dùng nạp tiền mua gói VIP.

Đáng chú ý, tài khoản nhận tiền thanh toán không hề ẩn danh mà đứng tên một công ty đăng ký tại Việt Nam, kết hợp cùng các tài khoản cá nhân trong nước.

Một quảng cáo có chứa đường link vào trang truyện tranh 18+ trên facebook. Ảnh: chụp màn hình.

Pháp luật nghiêm cấm

Pháp luật Việt Nam phân định rạch ròi giữa giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản hay nghệ thuật chân chính với các hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Việc phát tán, kinh doanh nội dung khiêu dâm trên không gian mạng là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Theo Tiến sỹ, Luật Sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) thì: "Căn cứ Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua mạng Internet, máy tính, viễn thông có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các khung hình phạt nghiêm khắc.

Việc đặt máy chủ ở nước ngoài không thể giúp các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam (tham gia dịch thuật, quảng bá, vận hành, nhận tiền) thoát khỏi trách nhiệm pháp lý".

Mối nguy lệch lạc nhận thức ở thanh thiếu niên

Luật sư Cường cho rằng, trẻ em và vị thành niên là nhóm đối tượng đang trong quá trình định hình nhân cách, cảm xúc và các mối quan hệ xã hội. Việc tiếp xúc thường xuyên với văn hóa phẩm đồi trụy, đặc biệt là các nội dung mô tả hành vi lệch chuẩn, bạo lực hay coi thường sự đồng thuận, sẽ để lại những hệ lụy dài hạn. Cụ thể, người trẻ dễ hình thành kỳ vọng không thực tế, coi nhẹ yếu tố tôn trọng, trách nhiệm và giới hạn cá nhân. Ngoài ra, các mô-típ cưỡng ép, làm nhục trong truyện có thể khiến ranh giới giữa hành vi tự nguyện và xâm hại bị xóa mờ.

Nguy hiểm nhất là kích thích tâm lý tò mò độc hại, điều này có thể dẫn đến tâm lý lo âu, ám ảnh, hoặc bắt chước các hành vi nguy hiểm khi thiếu sự định hướng của người lớn.

Theo Luật sư Cường, để ngăn chặn hiểm họa này, cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, gia đình và nhà trường.

Internet là công cụ để học tập và sáng tạo, nhưng tự do thông tin không đồng nghĩa với quyền phát tán nội dung độc hại. Bảo vệ thế hệ trẻ trước làn sóng văn hóa phẩm đồi trụy là nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm từ toàn xã hội.