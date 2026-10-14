Chủ tịch Giải Pháp Mới: 'Phần mềm cho tòa soạn phải chạy được trong nhịp làm việc hằng ngày'

.P.V: Thưa ông, giải thưởng lần này có ý nghĩa thế nào với công ty?

- Chủ tịch HĐQT Trần Quang Đạo: Với chúng tôi, đó trước hết là sự ghi nhận từ bên ngoài đối với một sản phẩm đã chạy thật tại các cơ quan báo chí.

Công ty thành lập năm 2021, chưa phải đơn vị lâu năm, nên đánh giá của một hội đồng độc lập giúp chúng tôi biết mình đang đi đúng hướng ở mức nào. Nhưng tôi vẫn cho rằng thước đo cuối cùng là phản hồi của các tòa soạn đang dùng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ và Thương mại Giải Pháp Mới Trần Quang Đạo nhận giải Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 cho Bộ giải pháp NS Suite

. NS Suite hiện gồm những sản phẩm nào, và vì sao công ty chọn cách làm thành một bộ?

- Bộ sản phẩm có NS CMS để quản trị nội dung báo điện tử, NS Publisher để dàn trang báo in, NS Drive để lưu trữ tư liệu, và gần đây có thêm NS Office gồm NS Docs, NS Sheets.

Làm việc với các tòa soạn, chúng tôi thấy họ phải dùng nhiều công cụ rời nhau, dữ liệu nằm mỗi nơi một ít. Gom lại trong một hệ sinh thái thì người làm báo bớt phải chuyển qua lại giữa các phần mềm, và đơn vị quản lý cũng dễ theo dõi hơn.

. Báo in đang chịu nhiều áp lực, vì sao công ty vẫn làm phần mềm dàn trang?

- Nhiều cơ quan báo chí vẫn duy trì ấn phẩm in, có nơi là nhiệm vụ chính trị, có nơi là kênh độc giả riêng. Khâu dàn trang vẫn phải làm hằng ngày, hằng tuần, mà lại là khâu chịu áp lực giờ giấc rất lớn.

Chúng tôi làm NS Publisher để tòa soạn có công cụ dàn trang riêng trong cùng hệ sinh thái, thay vì phải ghép từ những phần mềm đồ họa không được thiết kế cho quy trình làm báo.

. Làm phần mềm dàn trang báo in có gì khác so với phần mềm cho báo điện tử?

- Báo điện tử sửa lúc nào cũng được, còn báo in đã chốt trang, đưa nhà in thì không sửa lại được. Vì vậy dàn trang phải chính xác từ khuôn khổ, cỡ chữ, ảnh đến vị trí từng bài. Chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể kéo theo cả ấn phẩm. Mỗi tờ báo lại có khuôn trang, phông chữ và cách trình bày riêng nên chúng tôi phải điều chỉnh theo từng đơn vị.

. Vậy theo ông, khó khăn lớn nhất khi triển khai tại tòa soạn là gì?

- Thường không nằm ở công nghệ mà ở thói quen. Họa sĩ, biên tập viên đã quen một công cụ dàn trang nhiều năm, đổi sang hệ thống mới thì ai cũng ngại lúc đầu. Việc chuyển dữ liệu cũ cũng đòi hỏi cẩn thận, vì kho bài và tư liệu của báo là tài sản rất lớn.

Chúng tôi phải cử người hỗ trợ sát trong giai đoạn đầu, nghe phản hồi và sửa ngay những chỗ chưa thuận tay.

. Hiện NS CMS đang được những đơn vị nào sử dụng?

- Có Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết, Báo Công lý, Doanh nhân Công lý và Báo Văn Hóa. Ngoài báo chí, giải pháp cũng được triển khai tại Cục Công nghiệp văn hoá và Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL). Mỗi nơi có đặc thù khác nhau, và chính sự khác nhau đó giúp chúng tôi hoàn thiện sản phẩm.

. Ngoài phần mềm, công ty còn có đội ngũ làm nội dung và công cụ lắng nghe mạng xã hội. Hai mảng này liên quan gì đến nhau?

- Chúng tôi có nhà báo, biên tập viên và thiết kế làm nội dung đa phương tiện. Khi làm sản phẩm cho báo chí, có người trong nghề ngồi cùng thì hiểu bài toán nhanh hơn. Công cụ lắng nghe mạng xã hội thì giúp đo nội dung đã đến được bao nhiêu người, phản ứng ra sao.

Với tòa soạn, làm ra bài là một việc, biết bài đến độc giả thế nào là việc tiếp theo, nên hai phần này gắn với nhau.

. Vấn đề an toàn dữ liệu được công ty xử lý thế nào, khi tòa soạn lưu trữ nhiều tư liệu quan trọng?

- Đây là yêu cầu bắt buộc chứ không phải điểm cộng. Chúng tôi phân quyền truy cập theo vai trò, lưu vết thao tác và có cơ chế sao lưu. Tuy vậy, an toàn không chỉ phụ thuộc vào nhà cung cấp, mà còn ở cách đơn vị sử dụng quản lý tài khoản và quy trình nội bộ. Chúng tôi thường trao đổi kỹ phần này với khách hàng ngay từ khi triển khai.

. Ông có thể cho biết kế hoạch của công ty trong thời gian tới là gì?

- Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện NS Suite, nhất là khả năng kết nối giữa các sản phẩm và với hệ thống sẵn có của khách hàng, đồng thời phát triển thêm các tiện ích trong NS Office. Chúng tôi không đặt nặng việc có thêm nhiều sản phẩm mới, mà ưu tiên làm cho các sản phẩm hiện có chạy ổn định hơn và dễ dùng hơn.

Xin cảm ơn ông!