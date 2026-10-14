Hà Nội nhận giải thưởng hạng mục 'Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc' năm 2026

Ứng dụng iHanoi cầu nối giữa chính quyền và người dân. Ảnh: hanoimoi

Tại lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 diễn ra chiều 14-10, Ban tổ chức đã trao giải thưởng hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” cho hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork của UBND thành phố Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, chính quyền thành phố Hà Nội triển khai hệ sinh thái số quy mô lớn với ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi, giúp người dân và doanh nghiệp tương tác trực tuyến với chính quyền, sử dụng các tiện ích đô thị trên điện thoại.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhận giải thưởng.

Nền tảng không gian làm việc số hợp nhất HanoiWork triển khai tại 180 đơn vị, với 84.000 tài khoản, giúp giảm thời gian chờ một số thủ tục từ 1 đến 2 giờ còn 15 phút.

Trước đó, ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) dẫn đầu tại danh mục Better list "Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt” trong khuôn khổ giải thưởng Better Choice Awards 2026.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, tạo ra giá trị rõ ràng cho nền kinh tế. Điểm mới của mùa giải năm nay là đổi mới quy chế và hệ thống tiêu chí đánh giá, chuyển trọng tâm từ việc ứng dụng công nghệ sang hiệu quả thực tế, được đo lường thông qua các chỉ số như năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu và mức độ hài lòng của người dân, khách hàng.

Theo TS. Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng, với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”, giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam đề cao công nghệ mới giúp ích cho con người, xã hội, khuyến khích những sáng kiến có khả năng mở ra tương lai.