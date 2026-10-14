Ứng dụng công nghệ mới chuyển đổi phụ phẩm nông nghiệp thành vật liệu carbon giá trị cao

(ĐN) - Ngày 14-10, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Đồng Nai phối hợp với Trường đại học công nghệ Queensland (Australia) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Công nghệ mới chuyển đổi phụ phẩm nông, lâm nghiệp thành vật liệu carbon giá trị cao: Xu hướng quốc tế và tiềm năng ứng dụng tại thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phía Nam”.

Tham dự hội thảo có đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các nhà khoa học, chuyên gia đến từ các trường đại học trong và ngoài nước; doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí, nông nghiệp nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: B.Nguyên

Đối với Đồng Nai và các tỉnh, thành phía Nam, hoạt động sản xuất nông nghiệp, chế biến nông, lâm sản tạo ra nhiều loại phụ phẩm sinh khối. Nếu không được thu gom, xử lý và sử dụng hợp lý, nguồn phụ phẩm này có thể gây lãng phí tài nguyên, phát sinh các vấn đề về môi trường và làm tăng chi phí sản xuất. Ngược lại, nếu được tiếp cận bằng giải pháp khoa học, công nghệ phù hợp, phụ phẩm có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho các quá trình sản xuất mới, góp phần nâng cao giá trị sử dụng và hiệu quả kinh tế.

Hội thảo tập trung giới thiệu các nội dung: Nền kinh tế vật liệu carbon; Công nghệ tích trữ năng lượng thế hệ mới từ phụ phẩm nông nghiệp; Biochar và giải pháp tuần hoàn hướng tới nông nghiệp phát thải thấp; Ứng dụng công nghệ nhiệt phân để chuyển hóa phụ phẩm nông lâm nghiệp thành năng lượng và carbon. Hội thảo cũng là dịp gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất và nhu cầu của doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội kết nối tri thức và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: B.Nguyên

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Công nghệ mới chuyển đổi phụ phẩm nông, lâm nghiệp thành vật liệu carbon giá trị cao: Xu hướng quốc tế và tiềm năng ứng dụng tại thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phía Nam”. Sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học của Trường đại học công nghệ Queensland là nguồn động viên quý báu, đồng thời góp phần tăng cường kết nối, hợp tác về giáo dục, nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Australia.

Bà Hoàng Thị Bích Hằng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Đồng Nai trao quà tri ân cho các giáo sư, nhà khoa học của Việt Nam và Trường đại học công nghệ Queensland (Australia). Ảnh: B.Nguyên

Thế giới đang chuyển mạnh sang tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng Nai có thế mạnh về công nghiệp, nông nghiệp cũng như về chế biến nông sản, đồng thời phát triển mạnh về đô thị, dịch vụ với mạng lưới doanh nghiệp mạnh. Trong quá trình phát triển, thành phố luôn quan tâm đến phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững. Mục tiêu của hội thảo cũng là định hướng phát triển Đồng Nai đang hướng tới.

Hội thảo còn là cầu nối để các nhà khoa học chia sẻ những kết quả nghiên cứu, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế về chuyển hóa phụ phẩm nông nghiệp thành vật liệu carbon; đồng thời trao đổi kinh nghiệm về khả năng ứng dụng phù hợp với điều kiện thực tế của Đồng Nai cũng như các tỉnh, thành phía Nam.