Anh trình làng tên lửa Badger Mk1 phóng từ container, tầm bắn lên tới 160 km

Ảnh do máy tính dựng về tên lửa Badger Mk1. Ảnh: Cody Aerospace & Defence.

Hệ thống này nổi bật với thiết kế module và khả năng phóng từ container. Theo nhà phát triển, phương án này có thể giúp rút ngắn thời gian bổ sung kho tên lửa xuống còn chưa đầy một năm, nhằm hỗ trợ các nước NATO và lực lượng đồng minh nhanh chóng mở rộng năng lực hỏa lực trên chiến trường.

Theo trang tin quân sự Defence Blog, các thông số do công ty công bố cho thấy Badger Mk1 có tầm bắn khoảng 110–160 km, mang đầu đạn nặng tối đa 100 kg.

Điểm nổi bật về chiến thuật của hệ thống là khả năng triển khai trong container. Toàn bộ tổ hợp, bao gồm radar, hệ thống điều khiển hỏa lực và bệ phóng, được tích hợp trong container tiêu chuẩn ISO. Thiết kế này giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào các cơ sở quân sự cố định, đồng thời tạo thuận lợi cho việc cơ động nhanh giữa các vị trí chiến thuật và ngụy trang.

Tham vọng phá vỡ nút thắt trong chuỗi cung ứng vũ khí

Ông Henry Price, nhà sáng lập Cody Aerospace & Defence, cho biết kho vũ khí của Anh hiện chỉ đủ duy trì chiến đấu trong khoảng 7–10 ngày nếu xảy ra xung đột cường độ cao, trong khi chu kỳ bổ sung có thể kéo dài tới ba năm. Đây chính là vấn đề then chốt mà công ty muốn giải quyết.

Ông nhấn mạnh, bằng cách sử dụng các linh kiện sẵn có trên thị trường, như động cơ tên lửa, hệ thống dẫn đường và đầu tự dẫn, Cody Aerospace & Defence đặt mục tiêu rút ngắn chu kỳ bổ sung kho tên lửa xuống dưới một năm sau khi sản phẩm bước vào sản xuất hàng loạt.

Truyền thông đưa tin về hệ thống Badger Mk1 do Cody Aerospace & Defence phát triển. Ảnh: LTN.

Theo ông, cách tiếp cận này còn giúp các đồng minh giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thứ tự ưu tiên đơn hàng của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, vốn có thể khiến việc cung cấp vũ khí cho các đối tác bị chậm trễ.

Badger Mk1 hiện vẫn đang trong giai đoạn thiết kế, trong khi công ty đang tiến hành vòng gọi vốn hạt giống. Cody Aerospace & Defence đặt mục tiêu đưa chương trình phát triển đạt độ chín muồi trong vòng 18 tháng đến hai năm.

Trong tương lai, công ty còn dự định phát triển tên lửa đánh chặn phòng không và tích hợp chúng lên cùng nền tảng phóng container. Nếu thành công, một phương tiện phóng có thể đảm nhiệm cả nhiệm vụ tấn công mặt đất lẫn phòng không tầm thấp.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích quân sự được trích dẫn, việc sử dụng linh kiện có sẵn như động cơ và đầu tự dẫn không đồng nghĩa với khả năng xây dựng một chuỗi cung ứng hoàn toàn độc lập tại Anh, tách khỏi nguồn cung từ châu Âu lục địa. Tham vọng này có thể vấp phải thách thức do chi phí đất hiếm và vật liệu composite tăng cao.

Cody Aerospace & Defence dự kiến sản xuất tên lửa tại nhà máy tương lai mang mật danh Ordnance One, đồng thời hoan nghênh các công ty khác tham gia sản xuất theo hình thức cấp phép.

Những ưu điểm đáng chú ý của tên lửa Badger Mk1

Phóng từ container, linh hoạt trong triển khai

Hệ thống phóng Badger Mk1 được thiết kế dựa trên container ISO dài 20 feet, tích hợp bệ phóng cùng radar và hệ thống điều khiển hỏa lực. Theo công bố của Cody, một container có thể chứa 12 quả đạn.

Lợi thế là có thể vận chuyển bằng các phương tiện hậu cần phù hợp với container tiêu chuẩn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xe phóng chuyên dụng. Cấu hình này cũng mở ra khả năng bố trí trên một số phương tiện hoặc nền tảng khác, nếu hoàn tất tích hợp.

Toàn bộ hệ thống Badger Mk1 được giấu kín trong container, thuận tiện cho cơ động và ngụy trang. Ảnh: Navylookout.

Tầm bắn 110–160 km, tạo chiều sâu hỏa lực

Với tầm bắn công bố tối đa 160 km và đầu đạn nặng tới 100 kg, Badger Mk1 hướng tới nhiệm vụ tấn công mặt đất từ khoảng cách ngoài tầm của nhiều loại pháo thông thường.

Về mặt tác chiến, loại vũ khí này có thể đảm nhiệm vai trò đánh sâu vào khu vực hậu cần, kho đạn hoặc các mục tiêu quân sự có giá trị. Khả năng thực tế còn phụ thuộc vào độ chính xác, loại đầu đạn và năng lực trinh sát – chỉ thị mục tiêu.

Định hướng sử dụng đầu tự dẫn đa chế độ

Một số nguồn chuyên ngành cho biết thiết kế dự kiến sử dụng đầu tự dẫn đa chế độ. Nếu được phát triển thành công, hệ thống này có thể tăng khả năng xác định mục tiêu và bổ sung cho phương thức dẫn đường dựa chủ yếu vào tọa độ định trước.

Tuy nhiên, nhà phát triển chưa công bố đầy đủ loại cảm biến, khả năng chống gây nhiễu hay hiệu quả đối với mục tiêu cơ động. Vì thế, chưa thể kết luận Badger có khả năng đánh trúng mục tiêu di động trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp.

Dễ vận chuyển, giảm phụ thuộc vào hạ tầng chuyên dụng

Container hóa giúp tận dụng một hệ thống vận tải phổ biến trong chuỗi hậu cần. Nếu được thiết kế và chứng nhận phù hợp, bệ phóng có thể được vận chuyển bằng các phương tiện hiện có thay vì phải phát triển một khung gầm chuyên dụng cho từng cấu hình.

Dẫu vậy, container tiêu chuẩn không tự động biến hệ thống thành vũ khí có thể triển khai ở bất cứ đâu: nó vẫn cần nguồn điện, liên lạc, bố trí ổn định khi phóng và các điều kiện an toàn thích hợp.

Giảm chi phí và rút ngắn thời gian bổ sung đạn

Cody cho biết họ muốn tận dụng động cơ rocket, hệ thống dẫn đường và linh kiện sẵn có, thay vì phát triển mọi thành phần từ đầu. Công ty đặt mục tiêu cung cấp tên lửa trong vòng 12 tháng kể từ khi có đơn hàng sau khi chương trình phát triển hoàn tất.

Nhà sáng lập cho biết công ty kỳ vọng tổng chi phí tên lửa và bệ phóng có thể chỉ bằng khoảng một phần bảy các hệ thống tương đương. Tuy nhiên, đây là mục tiêu thương mại do doanh nghiệp đưa ra, chưa phải giá mua sắm đã được xác nhận.

Theo LTN