Vụ nghe lén khó tin tại công ty mẹ ChatGPT

OpenAI cho biết đã phát hiện thiết bị ghi âm trong văn phòng và đã báo cáo vụ việc cho FBI. Ảnh: TheHackerNews.

OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, cho biết đã phát hiện một thiết bị ghi âm bí mật tại văn phòng ở San Francisco, Mỹ. Vụ việc dẫn đến cuộc điều tra an ninh nội bộ và một cựu nhân viên bị bắt, sau khi cơ quan chức năng cáo buộc người này có liên quan đến thiết bị.

Điểm đáng chú ý là OpenAI đã sử dụng chính các mô hình AI của mình để phân tích thiết bị và hỗ trợ quá trình điều tra. Theo hồ sơ do Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố ngày 13/10, nhân viên OpenAI phát hiện thiết bị vào ngày 30/9, phía sau một chiếc TV trong phòng họp dành cho lãnh đạo.

Thiết bị được ngụy trang bằng giấy vệ sinh, có bảng mạch nhỏ, micro kỹ thuật số, cảm biến camera và thẻ nhớ. OpenAI xác định thiết bị có thể đã được đặt tại đây từ khoảng ngày 28/9.

Thiết bị nghe lén và nơi giấu. Ảnh: DOJ.

Phòng họp này thường được sử dụng để thảo luận về nghiên cứu độc quyền, kế hoạch sản phẩm, chiến lược kinh doanh và quan hệ với các đối tác. Đây đều là những thông tin có giá trị cạnh tranh lớn đối với một công ty đang phát triển các công nghệ AI tiên tiến.

Người bị cáo buộc liên quan đến vụ việc là Abdulrahman Alfozan, 35 tuổi, từng làm kỹ sư tại OpenAI từ tháng 7/2025. Theo hồ sơ tố tụng, camera giám sát ghi nhận người này xuất hiện gần phòng họp trước khi thiết bị được phát hiện. Một thiết bị ghi âm tương tự cũng được tìm thấy trong túi của ông tại một khu vực khác trong văn phòng.

Alfozan bị bắt ngày 9/10 và bị cáo buộc sử dụng thiết bị điện tử để nghe lén. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù và khoản tiền phạt 250.000 USD. Tuy nhiên, đây mới là các cáo buộc hình sự, chưa phải kết luận có tội của tòa án.

Trong quá trình xử lý vụ việc, OpenAI cho biết đã sử dụng các mô hình AI của mình để phân tích thiết bị và dữ liệu liên quan. Theo thông tin được công bố, thiết bị có khả năng ghi âm, mã hóa dữ liệu và sử dụng cơ chế truyền thông tin được thiết kế nhằm tránh bị phát hiện.

Bằng chứng của FBI cho thấy Abdulrahman Alfozan đang nhìn ra phía sau chiếc tivi đặt trong phòng họp - nơi thiết bị ghi âm đã được lắp đặt. Ảnh: DOJ.

Các nhà điều tra cũng xem xét hoạt động của nhân viên này trước khi thiết bị được tìm thấy. Theo hồ sơ công tố, Alfozan đã sử dụng công cụ hỗ trợ công việc để tìm kiếm thông tin về văn phòng, phòng họp, lịch họp và địa điểm diễn ra các cuộc họp của lãnh đạo.

Một tài khoản chatbot có liên hệ với vợ ông cũng được cho là đã gửi các câu hỏi về cách chế tạo, lắp đặt, mã hóa và vận hành thiết bị ghi âm. OpenAI cho biết chưa tìm thấy dấu hiệu cho thấy nhân viên này đã truy cập hoặc lấy đi trái phép các thông tin quan trọng.

"Hiện tại, chúng tôi không có dấu hiệu cho thấy cá nhân này đã truy cập hoặc lấy đi trái phép thông tin mô hình, mã nguồn hay dữ liệu khách hàng", đại diện công ty nói với tờ Insider.

Vụ việc cũng tạo ra một nghịch lý đáng chú ý: AI có thể bị lợi dụng để hỗ trợ những hành vi sai phạm, nhưng đồng thời có thể được sử dụng để phát hiện và điều tra các nguy cơ. Dù vậy, AI vẫn cần được xem là công cụ hỗ trợ, kết hợp với bằng chứng kỹ thuật và quy trình điều tra có thể kiểm chứng.

Trong lúc đó, cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vẫn đang tiếp diễn.