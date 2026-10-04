Cú sốc của Tom Cruise

Variety đưa tin theo số liệu từ Box Office, Digger - tác phẩm gán nhãn R do Warner Bros. phát hành chỉ thu về vỏn vẹn 3,4 triệu USD từ 3.321 rạp chiếu ở Bắc Mỹ trong ngày thứ Sáu. Dựa trên đánh giá tiêu cực từ giới chuyên môn cùng phản ứng từ phía khán giả, bộ phim ước tính chỉ đạt khoảng 7,5 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần mở màn.

Đây là con số báo động đối với một dự án lớn. Digger ban đầu được "bật đèn xanh" với ngân sách 125 triệu USD, nhưng chi phí sản xuất đã đội lên mức 160 đến 180 triệu USD do tiến độ quay kéo dài. Khi doanh thu phòng vé phải chia đôi cho các chủ rạp, Warner Bros. nắm chắc khoản lỗ hàng chục triệu USD từ đợt phát hành này.

Được cầm trịch bởi đạo diễn từng đoạt giải Oscar Alejandro González Iñárritu, Digger có sự tham gia của Tom Cruise trong vai một trùm tư bản dầu mỏ quyền lực, người vô tình gây ra một thảm họa sinh thái nghiêm trọng. Dù sở hữu sức hút bền bỉ qua hàng loạt bom tấn như chuỗi phim Mission: Impossible hay Top Gun: Maverick (2022), Tom Cruise cũng không thể cứu vãn tác phẩm. Digger tiếp tục nối dài chuỗi thất bại của Warner Bros. trong năm nay, sau những cái tên gây thất vọng như The Bride! hay Supergirl.

Tom Cruise thất bại với dự án Digger. Ảnh: Warner Bros.

Sự quay lưng của khán giả dành cho Digger đã mở đường cho bộ phim tâm lý giật gân Verity của Amazon MGM vươn lên dẫn đầu. Tác phẩm thu về 15,1 triệu USD trong ngày thứ Sáu từ 3.510 rạp và dự kiến cán mốc 33,6 triệu USD nội địa sau tuần đầu công chiếu.

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết bán chạy cùng tên của Colleen Hoover, Verity xoay quanh nhà văn nổi tiếng Verity Crawford (Anne Hathaway thủ vai). Sau khi cô gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, người chồng (Josh Hartnett) đã thuê một nữ nhà văn đang vật lộn với nghề (Dakota Johnson) đến hoàn thiện nốt những cuốn sách còn dang dở. Đây là tác phẩm thứ 4 của Hoover bước lên màn ảnh rộng, tiếp nối thành công của It Ends With Us (2024), Regretting You (2025) và Reminders of Him (2026).

Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thuộc về Resident Evil của đạo diễn Zach Cregger. Bộ phim kinh dị về thảm họa thây ma do Sony phát hành đạt 3,62 triệu USD trong ngày thứ Sáu và dự kiến tích lũy thêm 12 triệu USD sau đợt cuối tuần, nâng tổng doanh thu nội địa lên 124,4 triệu USD.

Xếp ngay sau Digger ở vị trí thứ tư là bộ phim phiêu lưu The Heart of the Beast của Paramount Pictures với 3,15 triệu USD, nâng tổng doanh thu tích lũy lên 38,39 triệu USD. Do David Ayer làm đạo diễn, phim có sự góp mặt của tài tử Brad Pitt trong vai một cựu chiến binh cùng chú chó chiến đấu nỗ lực vượt qua hành trình 58 dặm để tìm đường sống sau tai nạn máy bay ở vùng hoang dã Alaska.

Chốt hạ trong top 5 là Primetime đến từ nhà phát hành A24. Tác phẩm thu về 2,49 triệu USD ngày thứ Sáu và dự kiến đạt 7,5 triệu USD sau 3 ngày cuối tuần. Đây là kỳ mở màn thành công thứ ba trong lịch sử A24 (sau Backrooms và Civil War).

Phim có sự tham gia của Robert Pattinson, tái hiện lại thời kỳ Chris Hansen làm người dẫn chương trình To Catch a Predator trên kênh NBC. Mặc dù nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Venice, bộ phim lại gặp phải phản ứng trái chiều từ chính nhân vật đời thực Chris Hansen khi ông nhận xét tác phẩm "xa rời thực tế" và "kỳ quặc".