5 nhân vật anime may mắn nhất, là minh chứng cho câu 'hay không bằng hên'

Anime thu hút khán giả thông thường nhờ vào những nhân vật khổ luyện, trải qua quá trình khắc nghiệt để vượt qua nghịch cảnh. Tuy nhiên, đôi khi có một yếu tố còn mạnh mẽ hơn mọi tuyệt kỹ hay sức mạnh thần thánh, đó chính là may mắn. Những nhân vật này có thể đảo ngược thế cờ, thoát nạn trong gang tấc và vươn tới đỉnh cao ngay cả khi cả thế giới chống lại họ. Dưới đây là 5 gương mặt tiêu biểu đại diện cho đỉnh cao vận may trong anime.

5. Buggy (One Piece)

Là phản diện lớn đầu tiên mà Luffy chạm trán, Buggy "Hề Báo" trong One Piece đã tạo nên một hiện tượng kỳ lạ khi liên tục "thất bại để vươn lên". Điểm đặc biệt ở Buggy là vận may của hắn không xuất phát từ thành công lẫy lừng, mà đến từ việc biến mọi sai lầm và tai họa thành cơ hội thăng hoa trong giới hải tặc.

Từ một kẻ vô danh, Buggy vô tình gây dựng được danh tiếng trong Trận chiến Thượng đỉnh, trở thành Thất Vũ Hải và ngồi vào ghế Tứ Hoàng - một trong 4 hải tặc mạnh nhất thế giới. Dù là thành viên yếu nhất trong tổ chức Cross Guild, hắn vẫn được xem là thủ lĩnh trên thực tế. Sự may mắn vô lý nhưng đầy thuyết phục này khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi thích thú, thậm chí đùa rằng Buggy rất có thể sẽ trở thành Vua Hải Tặc trước cả nhân vật chính.

4. Luckyman (Tottemo! Luckyman)

Là nhân vật chính trong Tottemo! Luckyman, Luckyman mang năng lực đúng như tên gọi của mình. Trước khi trở thành siêu anh hùng, Yoichi Tsuitenai là một cậu bé cực kỳ xui xẻo, thậm chí từng bị tai nạn do phi thuyền đè trúng. Tuy nhiên, sau khi nhận được sức mạnh để biến thành Luckyman, Yoichi sở hữu vận may gần như vô hạn.

Điều này giúp anh tham gia vào cuộc chiến bảo vệ Trái Đất khỏi các thế lực ngoài hành tinh mà không cần đến bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào. Tác phẩm mang tính "giễu nhại" các dòng phim siêu anh hùng truyền thống, mang đến cho khán giả sự giải trí thông qua hàng loạt cách thức thi triển vận may kỳ quái giúp Luckyman chiến thắng.

3. Ichiko Sakura (Good Luck Girl!)

Không sinh ra đã may mắn, Ichiko Sakura trong Good Luck Girl! sở hữu năng lực này từ một cơ chế đặc biệt. Từ khi ra đời, Ichiko đã có được mọi thứ: Ngoại hình xinh đẹp, giàu có, giỏi thể thao và né tránh mọi rủi ro.

Tuy nhiên, Vị thần Nghèo khổ Momiji đã xuất hiện và tiết lộ rằng vận may khổng lồ mà Ichiko có được là do cô vô tình "hút" hết sự may mắn của những người sống xung quanh. Sự ích kỷ và quyết tâm không chịu chia sẻ vận may của Ichiko đã tạo nên cuộc đối đầu hài hước, gay cấn giữa cô và vị thần có nhiệm vụ tái thiết cân bằng thế giới.

2. Yugi Moto (Yu-Gi-Oh!)

Sức hút trong các trận quyết đấu của Yugi Moto trong Yu-Gi-Oh! đến từ những màn lội ngược dòng ngoạn mục vào phút chót. Bên cạnh sự kết nối linh hồn với Pharaoh Atem thông qua Trò chơi Ngàn năm, Yugi dường như luôn có vận may bên mình mỗi khi anh đặt niềm tin vào các thẻ bài.

Trong một số tình huống tưởng chừng đã nắm chắc phần thua, Yugi lại rút được đúng thẻ bài có thể lật ngược thế cờ. Đến khi sở hữu thêm các thẻ bài Thần Ai Cập, anh trở thành đối thủ gần như không thể đánh bại. Dù vậy, chiến thắng của Yugi không tạo cảm giác khiên cưỡng, bởi đằng sau sự may mắn đó còn có niềm tin và nỗ lực không ngừng của chính anh chàng.

1. Justy Ueki Tylor (Irresponsible Captain Tylor)

Đứng đầu danh sách nhân vật anime may mắn nhất là Justy Ueki Tylor trong bộ Irresponsible Captain Tylor. Ban đầu, Tylor gia nhập Lực lượng Vũ trụ Quân Liên minh chỉ với mục đích tìm kiếm một cuộc sống an nhàn và lười biếng. Thế nhưng, sau khi vô tình giải cứu thành công một con tin, anh lập tức được thăng chức lên làm thuyền trưởng.

Từ thời điểm đó, chuỗi hành trình né tránh tai họa một cách thần kỳ của anh bắt đầu. Dù luôn hiện diện với hình ảnh thong dong, Tylor lại có thể thoát khỏi các tình huống cận kề cửa tử một cách thần kỳ. Thậm chí, mọi người xung quanh đều lầm tưởng anh là một nhà lãnh đạo thiên tài chứ không biết rằng những gì anh có được đều... hên xui.