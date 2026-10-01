Để người cao tuổi được chăm sóc tốt hơn

Người cao tuổi mong muốn được chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn, giảm bớt chi phí khi đau ốm, có người hỗ trợ khi cần và tiếp tục tham gia các hoạt động của gia đình, cộng đồng.

Mong thêm nhiều dịch vụ chăm sóc phù hợp

Ở tuổi ngoài 70, điều ông Nguyễn Văn Hải (trú tại phường Kim Trà) quan tâm nhất vẫn là sức khỏe. Tuổi càng cao, nhu cầu khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và được chăm sóc khi đau ốm càng lớn. Vì vậy, khi biết Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi giai đoạn 2026 - 2031”, ông Hải đặt nhiều kỳ vọng.

Theo ông Hải, hợp tác quốc tế có thể tạo điều kiện để Việt Nam tiếp nhận những mô hình chăm sóc sức khỏe, dưỡng lão và công nghệ y tế tiên tiến từ các nước phát triển. Tuy nhiên, điều người cao tuổi mong chờ không chỉ là những chương trình ở tầm vĩ mô, mà còn là sự thay đổi có thể cảm nhận trong đời sống hằng ngày.

“Người cao tuổi và gia đình mong chính sách sớm đi vào cuộc sống, nhất là các hình thức chăm sóc sức khỏe tại nhà, hỗ trợ khi ốm đau và những dịch vụ phù hợp với điều kiện của từng gia đình”, ông Hải chia sẻ.

Mong muốn ấy cũng là vấn đề được nhiều người cao tuổi và đại diện các cấp Hội Người cao tuổi ở Huế quan tâm. Trong thực tế, phần lớn người cao tuổi vẫn sống cùng gia đình hoặc tại cộng đồng. Khi sức khỏe giảm sút, việc đi lại khó khăn, nhu cầu được thăm khám, tư vấn và chăm sóc tại nhà trở nên rõ rệt hơn. Trong khi đó, không phải gia đình nào cũng có người thường xuyên túc trực hoặc đủ kiến thức, kỹ năng để chăm sóc người cao tuổi mắc bệnh mạn tính, suy giảm khả năng vận động.

Bởi vậy, bên cạnh hệ thống bệnh viện và cơ sở bảo trợ xã hội, các mô hình chăm sóc tại nhà, chăm sóc ban ngày, phục hồi chức năng tại cộng đồng hay tư vấn từ xa là những hướng được người cao tuổi và gia đình quan tâm.

Ngày 3/9/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1702/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi giai đoạn 2026 - 2031”. Đề án hướng đến việc tận dụng nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm, công nghệ và mô hình quốc tế để nâng cao năng lực trong nước, hoàn thiện chính sách, từng bước nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là thúc đẩy triển khai ít nhất 5 chương trình, dự án hoặc mô hình hợp tác quốc tế có khả năng thí điểm, đánh giá và nhân rộng. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm y tế, chăm sóc dài hạn, chăm sóc tại cộng đồng, an sinh xã hội, lao động, kỹ năng, chuyển đổi số, dữ liệu và công nghệ hỗ trợ.

Đề án cũng phấn đấu để 100% bệnh viện tuyến Trung ương và ít nhất 70% bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh về lão khoa hoặc chuyên khoa lão khoa được tiếp cận các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ hoặc mô hình chăm sóc người cao tuổi.

Với Huế, việc tiếp cận các chương trình hợp tác cần hướng đến nhu cầu cụ thể của người dân, từ khám, chữa bệnh, quản lý bệnh mạn tính đến phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn.

Quan trọng là đưa chính sách đến đúng người

Cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế là một trong những yêu cầu quan trọng trong chăm sóc người cao tuổi. Đề án được kỳ vọng góp phần thực hiện mục tiêu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, qua đó giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho người dân và gia đình. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng độ bao phủ, chất lượng khám, chữa bệnh, khả năng tiếp cận dịch vụ và sự thuận tiện trong các thủ tục cũng cần tiếp tục được cải thiện.

Thời gian qua, chính sách an sinh dành cho người cao tuổi đã có những thay đổi quan trọng. Từ ngày 1/7/2025, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng các điều kiện theo quy định cũng thuộc diện được xem xét hưởng chính sách này.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/10/2026; các trường hợp thuộc diện chuyển tiếp được rà soát, điều chỉnh mức hưởng theo quy định kể từ ngày 1/7/2026.

Tuy vậy, từ chủ trương đến đời sống vẫn cần một quá trình tổ chức thực hiện cụ thể. Người cao tuổi cần được cung cấp thông tin đầy đủ, dễ hiểu về đối tượng, điều kiện, thủ tục và nơi tiếp nhận hồ sơ. Với những người tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc khó khăn trong đi lại, việc rà soát, hướng dẫn và hỗ trợ ngay tại cơ sở càng cần được chú trọng, tránh để người thuộc diện thụ hưởng nhưng chậm tiếp cận chính sách.

Hợp tác quốc tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi những kinh nghiệm, công nghệ và mô hình tiếp nhận được chuyển hóa thành dịch vụ phù hợp với điều kiện Việt Nam và đến được với người cao tuổi. Đó có thể là một kỹ thuật điều trị mới, một mô hình chăm sóc tại nhà, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản hơn hay cách hỗ trợ người thân chăm sóc người cao tuổi đúng phương pháp.

Đưa những mục tiêu của đề án vào từng bệnh viện, địa phương và khu dân cư sẽ là cách thiết thực nhất để hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi.