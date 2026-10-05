Hà Nội: Hiện trạng 7 đoạn Vành đai 2,5 trước ngày thông xe kỹ thuật

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2,5 tổng chiều dài gần 20km được thiết kế mặt cắt từ 40 đến 50m, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3 được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện quy hoạch chung Thủ đô, không gian phát triển đô thị hai bên tuyến.

Dự án có điểm đầu từ Khu đô thị Ciputra và điểm cuối kết nối với nút giao Vành đai 3 gần cầu Thanh Trì, được chia thành 13 đoạn để đầu tư. Tính đến tháng 3/2026 đã hoàn thành 5 đoạn với tổng chiều dài khoảng 11,28 km, 5 đoạn khác dài khoảng 6,1 km tiếp tục được triển khai.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông về việc phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến đường vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, 7 đoạn tuyến của dự án đang gấp rút triển khai các hạng mục.

Cụ thể, gồm: Đầu tuyến Lĩnh Nam từ đường dẫn cầu Thanh Trì đến Vĩnh Hoàng; Đầm Hồng - Nguyễn Trãi; nối từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng; từ Xuân Tảo đến Khu đô thị Nam Thăng Long; Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; từ Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, đoạn Vành đai 2,5 kết nối khu đô thị Tây Hồ Tây, khu Đoàn Ngoại giao và Khu đô thị Nam Thăng Long dài khoảng 582m đã được thảm nhựa và thông xe kỹ thuật.

Đoạn tuyến rộng khoảng 50m, hoàn thành nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm. Theo ghi nhận, trên đoạn đường này, các hạng mục vỉa hè, bó vỉa, cây xanh, chiếu sáng và một số hạng mục tổ chức giao thông tiếp tục được hoàn thiện.

Đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài 710m, cùng với đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài 600m; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài 950m là 3 đoạn được thực hiện theo lệnh xây dựng khẩn cấp của thành phố. Trong ảnh là đoạn nối từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng.

Đoạn này dài 410m đang thi công nền đường và cống thoát nước, chuẩn bị thảm nhựa mặt đường. Trên công trường, nhân lực, máy móc được bổ sung, nhiều mũi thi công tổ chức đồng thời, tăng ca, tăng kíp.

Trong ảnh là đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ với mặt đường đang được thảm nhựa. Nhiều loại xe lu bánh thép, xe lu bánh lốp và xe lu rung hoạt động trên tuyến. Công nhân hoàn thiện dải phân cách, trồng cây xanh, thảm hoa, làm bó vỉa, vỉa hè và hệ thống chiếu sáng.

Đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài 600m được thiết kế với mặt cắt 40m.

Nhân lực, máy móc được huy động bổ sung với nhiều mũi thi công tổ chức đồng thời nhằm hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp giải phóng thủ đô.

Ghi nhận tại đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, máy móc tập trung ở nhiều vị trí trên tuyến.

Hiện công nhân và máy móc đang thi công nền đường, cống thoát nước và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, nhân lực, tổ chức thi công 3 ca cả ngày và đêm. Mỗi ca có khoảng 100 kỹ sư, công nhân.

Đến đầu tháng 10/2026, khối lượng công việc đạt khoảng 60%. Nhà thầu đặt mục tiêu đến ngày 10/10 hoàn thành phần đường bên phải để người dân có thể đi lại.

Trong ảnh là nút giao Nguyễn Trãi với Vành đai 2,5.

Tại công trường đoạn tuyến Nguyễn Trãi - Đầm Hồng (phường Khương Đình), nhịp thi công cũng đang được đẩy lên cao nhất với quyết tâm bảo đảm tiến độ thông xe ngày 10/10 và bảo đảm chất lượng công trình.

Tại đoạn nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam, thuộc tuyến từ đường dẫn cầu Thanh Trì đến Vĩnh Hoàng của dự án đường Vành đai 2,5, tiếng máy thi công vang liên tục. Các thiết bị ép cừ, thi công hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện hoạt động nối tiếp; nền đường, mặt đường bê tông nhựa, vỉa hè, cây xanh cũng được triển khai từng phần.

Đoạn này dài hơn 1,1km, mặt cắt ngang 50m, đây là một trong những đoạn tuyến quan trọng của Dự án tuyến đường Vành đai 2,5. Trước đây, công tác giải phóng mặt bằng từng là “nút thắt” khiến tiến độ trên địa bàn bị ảnh hưởng, đến nay đang được đẩy nhanh tiến độ.

Khi hoàn thành, Vành đai 2,5 sẽ tạo thành tuyến đường dài gần 20km nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, kết nối nhiều trục giao thông lớn từ khu vực Tây Hồ Tây qua Cầu Giấy, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi đến phía Nam thành phố. Tuyến đường cũng được kỳ vọng tạo thêm hướng di chuyển giữa các khu vực đô thị, tăng khả năng kết nối với các tuyến đường xuyên tâm và chia sẻ lưu lượng cho một số trục giao thông hiện hữu.