Cách tính phụ cấp công vụ 55% đối với cán bộ, công chức cấp xã

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Hiện mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP. Đây là căn cứ để tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, trong đó có cán bộ, công chức cấp xã, phường.

Theo Thông tư 13/2026/TT-BNV, từ ngày 1/7, mức lương của cán bộ, công chức ở xã được tính theo công thức:

Mức lương = Mức lương cơ sở × Hệ số lương hiện hưởng.

Hệ số lương tương ứng với từng bậc, ngạch công chức được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, mức hưởng được xác định theo công thức:

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo = Mức lương cơ sở × Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Công thức tính phụ cấp công vụ 55%

Theo Nghị định 381/2026/NĐ-CP, cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu, nếu không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố, được áp dụng mức phụ cấp công vụ 55%.

Mức phụ cấp được tính theo công thức:

Phụ cấp công vụ = 55% × (Lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có).

Đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố, mức phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Công thức tính như sau:

Phụ cấp công vụ = 25% × (Lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có).

Trường hợp cán bộ, công chức thuộc nhóm này được hưởng mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng phần chênh lệch cho bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Được hưởng phần chênh lệch phụ cấp từ tháng 7

Chế độ phụ cấp công vụ trên được áp dụng kể từ ngày 1/7 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Theo đó, nhóm cán bộ, công chức xã, phường không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố được hưởng phần chênh lệch phụ cấp công vụ từ tháng 7.

Có 4 khoảng thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, gồm: thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định; thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.