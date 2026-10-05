Đề xuất thêm một ngày nghỉ người lao động hưởng nguyên lương mỗi năm

Tại phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, các thành viên đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động cùng một số luật liên quan. Trong nội dung thẩm tra về chế độ nghỉ lễ, Tết, đề xuất bổ sung ngày 27/7 hằng năm vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương được đưa ra thảo luận.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam cho biết ủy ban tán thành đề xuất bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 thành ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng nguyên lương. Bên cạnh nội dung này, một số thành viên đề nghị nghiên cứu áp dụng quy định tương tự đối với ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Theo các ý kiến được nêu tại phiên họp, việc bổ sung ngày nghỉ sẽ tạo điều kiện để người dân tổ chức và tham gia các hoạt động tưởng niệm, tri ân thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Qua đó, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” có thêm cơ hội được lan tỏa trong đời sống xã hội.

Liên quan đến đề xuất, Thứ trưởng Nội vụ Cao Huy cho biết đã có cơ quan chuyên môn đề xuất nội dung này với cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề mới và chưa có thông tin chính thức. Theo ông Huy, khi có thông tin chính thức từ cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, bổ sung.

Ảnh minh họa

Đây không phải lần đầu tiên việc đưa ngày 27/7 vào danh sách nghỉ lễ được đặt ra. Trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2019, Chính phủ từng đề xuất bổ sung ngày Thương binh - Liệt sĩ thành ngày nghỉ để người dân có thời gian thực hiện các hoạt động tri ân người có công.

Tuy nhiên, đề xuất khi đó không được Quốc hội thông qua. Trong quá trình thảo luận, một số đại biểu bày tỏ quan điểm rằng hoạt động tưởng niệm, tri ân đã được tổ chức thường xuyên; việc bổ sung ngày nghỉ cũng cần được cân nhắc về tác động đến đời sống tinh thần của người dân, trong đó có những gia đình chịu mất mát do chiến tranh.

Những ý kiến khác nhau cho thấy việc xem xét bổ sung ngày nghỉ không chỉ liên quan đến chế độ lao động mà còn gắn với cách thức tổ chức các hoạt động tri ân trong xã hội. Bên cạnh ý nghĩa tưởng niệm, việc xây dựng chính sách cũng cần được cân nhắc trong mối tương quan với điều kiện thực tế và nhu cầu của người lao động, doanh nghiệp.

Ngoài nội dung về các ngày nghỉ lễ, dự thảo luật còn đề xuất quy định rõ hơn về việc xác định và thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch, Quốc khánh hằng năm. Căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ; Bộ trưởng Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm tiếp theo trước ngày 30/9.

Quy định này nhằm giúp người lao động, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp chủ động bố trí công việc, sản xuất, kinh doanh và kế hoạch cá nhân, hạn chế tình trạng lịch nghỉ được công bố sát thời điểm thực hiện. Nội dung cũng được đưa vào dự luật nhằm tạo cơ sở pháp lý ổn định cho việc thông báo lịch nghỉ hằng năm.