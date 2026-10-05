Cảnh sát cơ động và sức mạnh hiệp đồng bản lĩnh trên tuyến đầu
Khẳng định vai trò là lực lượng chủ công, sắc bén trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát cơ động không ngừng tôi luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chiến đấu chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
Từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ trọng tâm tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên, tinh thần chủ động, khả năng hiệp đồng tác chiến linh hoạt và ý chí thép của những người lính đặc nhiệm một lần nữa minh chứng cho khả năng sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống phức tạp từ sớm, từ xa, bảo vệ bình yên cuộc sống.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/canh-sat-co-dong-va-suc-manh-hiep-dong-ban-linh-tren-tuyen-dau-post1391417.html