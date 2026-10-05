Cảnh sát cơ động và sức mạnh hiệp đồng bản lĩnh trên tuyến đầu

Chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển là một bước ngoặt mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện chỉ số phát triển con người (HDI) và tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tại tỉnh ta, công tác này đang được triển khai đồng bộ, với mục tiêu từng bước tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng từ nhận thức đến hành động và nâng cao chất lượng dân số.