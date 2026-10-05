Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Phiên Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phiên Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phiên Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thông qua chương trình hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)